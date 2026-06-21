Alemania podría recibir un golpazo tras su victoria agónica ante Costa de Marfil: "No pinta nada bien"

El 2-1 sobre la hora en Toronto selló la clasificación de Alemania a 16avos de final como primero del Grupo E, pero dejó una pésima noticia pensando en lo que viene.

Alemania, entre la alegría por la clasificiación a la preocupación por una de sus figuras.

Alemania festejó poco y nada el agónico 2-1 ante Costa de Marfil con el que por fin sacó pasaje a la próxima ronda del Mundial (no lo hacía hace 12 años). El motivo es claro y tiene que ver con la situación que vive Nico Schlotterbeck, quien es sin dudas el mayor pilar de la defensa.

El zaguero del Borussia Dortmund, que es seguido de cerca por el Real Madrid, sintió una fuerte molestia durante el segundo tiempo en Toronto, no pudo continuar en la cancha y fue reemplazado por Antonio Rüdiger. Sin embargo, lo más preocupante llegó después, cuando Julian Nagelsmann habló en conferencia de prensa y reveló el primer diagnóstico.

La frase de Nagelsmann que preocupa a todo Alemania en el Mundial: ¿Schlotterbeck out? "Se sospecha que Nico ha sufrido una lesión de ligamentos. No pinta nada bien", afirmó el entrenador de la potencia europea. Con esa simple pero preocupante frase, sembró aún más incertidumbre en lo que respecta a la posible baja del jugador de 26 años.

El momento de la lesión de Nico Schlotterbeck en Alemania ante Costa de Marfil. EFE Ahora todo dependerá de los estudios médicos, que determinarán el grado de la lesión. Si se confirma el peor escenario, Schlotterbeck podría despedirse del Mundial justo cuando Alemania empieza a ilusionarse con pelear por el título.

Sería un golpe durísimo para la Mannschaft . El central, que ya había dejado su sello con un gol en aplastante 7-1 frente a Curazao, se transformó rápidamente en una pieza indispensable para el equipo. En fin, habrá que esperar a los resultados para saber si puede seguir jugando la Copa del Mundo.