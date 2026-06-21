El sincericidio del goleador de Brasil tras su doblete ante Haití que le da la titularidad

Matheus Cunha fue clave y convirtió por duplicado para sellar el primer triunfo de Brasil en el Mundial y, tras el partido, dejó una inesperada confesión.

Matheus Cunha marcó dos goles en el sólido 3-0 de Brasil a Haití y metió un festejo con baile incluido.

Matheus Cunha fue una de las grandes figuras del 3-0 de Brasil sobre Haití. Metió un doblete, encaminó la primera victoria de la Verdeamarela en el Mundial 2026 y, de paso, parece haberse ganado un lugar entre los titulares. No obstante, cuando todos esperaban que hablara de sus goles, dejó una frase que llamó la atención.

El sincericidio de Matheus Cunha, la figura de Brasil ante Haití "Es gracioso porque nunca me considero un delantero centro, pero vistiendo la camiseta 9 y ocupando aquel lugar, uno acaba disputando la posición en algunos momentos", soltó el atacante del Manchester United en la zona mixta del Lincoln Financial Field. Sí, el hombre que la rompió jugando de 9 confesó que no siente la posición.

En paralelo, Cunha destacó lo especial que fue convertir en una Copa del Mundo y ayudar a que el equipo de Carlo Ancelotti consiguiera un triunfo clave para acomodarse en el Grupo C, luego del sufrido debut con empate ante Marruecos. "Al ser la selección brasileña, la expectativa va a ser muy alta, pero tenemos que tener claro nuestras virtudes y defectos, y hacer lo mejor posible para progresar", explicó.

Matheus Cunha le rompió el arco y 2-0 de Brasil ESPN Antes de cerrar, y consciente de la enorme presión que implica vestir la camiseta del Scratch, insistió con mantener los pies sobre la tierra pese al cómodo triunfo: "Hay cosas que mejorar, como siempre, pero tenemos que estar felices por lo que hicimos. Tenemos que tener calma y paciencia porque las cosas siempre pueden salir adelante".