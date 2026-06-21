La tremenda sentencia de Van Dijk sobre la Selección argentina tras ver su debut en el Mundial

Luego del tremendo 5-1 de Países Bajos a Suecia, Virgil Van Dijk se tomó un momento para analizar el estreno de la Scaloneta ante Argelia y la llenó de elogios.

A la Selección argentina le siguen lloviendo flores. Después del sólido estreno en el Mundial 2026, ahora fue Virgil Van Dijk, uno de los mejores defensores del planeta, quien se rindió ante el equipo de Lionel Messi y compañía de la manera más fascinante posible.

El capitán de Países Bajos venía de una tarde soñada. Su selección aplastó 5-1 a Suecia, mostró un fútbol de alto vuelo y dejó en claro que también es candidata. Sin embargo, cuando terminó el partido, apareció una pregunta imposible de esquivar: qué le había parecido el debut de la Albiceleste ante Argelia en Kansas City.

Van Dijk, con la tranquilidad que lo caracteriza, dejó de lado el análisis de la Naranja y se deshizo en elogios para la vigente campeona del mundo. Antes, igual, hizo un balance del triunfo neerlandés. "Por supuesto que estoy satisfecho porque ganar 5-1 siempre deja sensaciones positivas. Pero también sabemos que hay cosas por mejorar", comentó en zona mixta, en diálogo con varios medios que lo estaban esperando.

Van Dijk, rendido a los pies de la Selección argentina Después sí llegó el turno de la Scaloneta. "Veo todos los partidos del Mundial", admitió el defensor del Liverpool. Casi al instante, soltó: "La manera en que Argentina empezó el Mundial dice que realmente quieren mantener el título. No era un partido fácil, pero lo hizo fácil".

Los elogios de Van Dijk a la Selección argentina. Video: Olé Eso sí, el experimentado central también dejó en claro que no piensa mirar demasiado a los demás. "De todos modos, nosotros tenemos que seguir enfocados en nuestro equipo", cerró Van Dijk, sin perder de vista que Países Bajos también quiere llegar lejos en la Copa.