La Uruguay del Loco Bielsa busca dar un paso clave frente a la sorprendente Cabo Verde: hora, TV y streaming

Tras el empate en el debut, Uruguay buscará sumar de a tres frente a una de las selecciones que más llamó la atención en el arranque del torneo.

La selección de Uruguay disputará este domingo su segundo compromiso en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H. El encuentro se jugará desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami y puede resultar determinante para las aspiraciones de la Celeste en la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega con la obligación de conseguir una victoria luego del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el estreno. Un triunfo le permitiría quedar muy bien posicionado de cara a la última jornada y sacar ventaja en la pelea por el liderazgo de la zona.

Cabo Verde, por su parte, se convirtió en una de las sorpresas del Mundial tras igualar sin goles frente a España. La gran actuación de su arquero Vozinha y el esfuerzo colectivo despertaron la ilusión de un país que sueña con seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol.

En cuanto al equipo, Bielsa no realizaría demasiadas modificaciones. Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y todavía no estarían en condiciones de regresar al once titular.

Probables formaciones y datos de Uruguay vs Cabo Verde Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.