En vivo: Costa de Marfil derrota 1-0 a Curazao y se está clasificando en el segundo lugar del Grupo E
Costa de Marfil intentará asegurar su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a un Curazao que todavía tiene chances de clasificar.
Costa de Marfil llega a la última fecha del Grupo E con la clasificación al alcance de la mano. El seleccionado africano enfrentará a Curazao este jueves desde las 17 en el Philadelphia Stadium, con la misión de conseguir un resultado que le permita asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Del otro lado estará Curazao, que todavía no pudo ganar en el torneo pero que intentará despedirse de la Copa del Mundo con una actuación destacada. De ganar, llegaría a 4 puntos y podría clasificarse como mejor tercero.
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