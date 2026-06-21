Efecto Mundial: el Liverpool prepara una oferta de más de € 100.000.000 por una de las revelaciones del torneo

El Liverpool de Inglaterra va a la carga por un delantero de una selección menor que la está rompiendo en el inicio de la Copa del Mundo 2026. Quién es.

El Mundial 2026 no solo está dejando goles y sorpresas dentro de la cancha, también está sacudiendo fuerte el mercado de pases. Y uno de los nombres que más ruido está haciendo es el de Yan Diomandé, jugador de apenas 19 años que ya se ganó los ojos del mundo.

El joven extremo arrancó su carrera profesional hace muy poco: primero tuvo un breve paso por el CD Leganés y luego dio el salto al RB Leipzig, donde apenas necesitó una temporada para llamar la atención de los grandes de Europa. Claro, su explosión en este inicio de torneo con Costa de Marfil terminó de colocarlo en vidriera.

Diomandé, el objetivo del Liverpool para la próxima temporada Según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano, el Liverpool fue el primero en mostrar un interés fuerte por Diomandé al verlo en su debut en la Copa del Mundo frente a Ecuador (victoria 1-0). A raíz de eso, el gigante inglés decidió acelerar a fondo: presentó una primera oferta de € 100.000.000, incluyendo variables.

Kimmich y Nmecha de Alemania, intentan quitarle el balón al indescifrable Diomande, la joya marfileña. EFE Cuántos millones pide el Leipzig por la joya marfileña Como se mencionó anteriormente, el pase del delantero africano le pertenece al Leipzig, aunque la respuesta fue tajante: rechazaron el ofrecimiento. Si bien el club de la Bundesliga está abierto a negociar a su figura, avisó que no aceptará menos de € 120.000.000 por la totalidad de su ficha.