Es mendocino, tiene 18 años, cruzó el Río de la Plata nadando y ahora completó otra locura

Con apenas 18 años, el mendocino Lautaro Arjona volvió a meterse en la historia de la natación de aguas abiertas. Después de convertirse en 2025 en el nadador más joven en unir a brazadas las dos orillas del Río de la Plata, ahora completó una nueva travesía extrema y dio otro paso hacia la prestigiosa Triple Corona Sudamericana.

El joven de Las Heras logró cruzar este año el lago Nahuel Huapi. La experiencia representó la segunda etapa de uno de los desafíos más exigentes del continente, reservado para deportistas capaces de adaptarse a escenarios completamente distintos.

La travesía consistió en recorrer el tramo entre Llao Llao y Playa del Viento, una prueba identificada como LPV19 dentro del circuito de aguas abiertas. Allí compartió el desafío junto a Márcio Junqueira, de Brasil, y Patricia Balda, de Neuquén, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la resistencia física.

El desafío de la Triple Corona Sudamericana obliga a los nadadores a enfrentar condiciones muy diferentes a las de otras competencias. En este caso, Lautaro debió avanzar durante casi 19 kilómetros en aguas cristalinas y frías, rodeado por algunos de los paisajes más imponentes de la Patagonia.

El deportista mendocino enfrentó bajas temperaturas y una exigente prueba de resistencia para completar una nueva hazaña en aguas abiertas.

Según relataron los organizadores, las condiciones climáticas acompañaron durante toda la jornada. Sin viento y con el lago prácticamente convertido en un espejo, los participantes pudieron desarrollar la travesía en un entorno ideal, aunque sin disminuir la enorme exigencia física que implica permanecer tantas horas en el agua.

La Triple Corona Sudamericana está considerada uno de los grandes desafíos de la natación de aguas abiertas de la región. Para completarla, los deportistas deben superar tres escenarios muy distintos: río, mar y lago de montaña, cada uno con temperaturas, corrientes y características particulares.

De récord histórico a una nueva hazaña

Lautaro Arjona sigue construyendo una historia extraordinaria en la natación de aguas abiertas con una nueva prueba superada en Patagonia. Prensa Regatas

La historia de Lautaro con estas pruebas extremas comenzó a llamar la atención en todo el país durante 2025. Con apenas 17 años logró unir Argentina y Uruguay a través del Río de la Plata, una travesía de más de 40 kilómetros que lo convirtió en el nadador más joven en alcanzar esa marca.

Detrás de ese logro hubo años de entrenamiento y una preparación específica orientada a la resistencia. Lautaro comenzó a nadar a los 10 años en el Club Mendoza de Regatas y rápidamente encontró en las aguas abiertas un espacio donde desarrollar sus mejores condiciones.

Sus entrenadores recuerdan que siempre se destacó por su capacidad para sostener esfuerzos prolongados. Esa fortaleza mental y física le permitió afrontar desafíos que exigen pasar horas nadando, manteniendo la concentración incluso cuando aparecen el cansancio y las dificultades propias de este tipo de pruebas.

Un futuro prometedor en las aguas abiertas

Más allá de los resultados deportivos, Lautaro también protagonizó acciones solidarias. En 2023 nadó durante ocho horas seguidas para colaborar con una causa benéfica y ayudar a recaudar fondos para la operación de un niño, demostrando que su compromiso va más allá de la competencia.

Con el cruce del Río de la Plata ya completado y la etapa del Nahuel Huapi superada, el joven mendocino quedó cada vez más cerca de concretar la Triple Corona Sudamericana. El circuito todavía le reserva un último gran desafío antes de poder inscribir definitivamente su nombre entre quienes lograron completar la totalidad de la prueba.

A los 18 años, Lautaro Arjona sigue construyendo una historia poco común en el deporte mendocino. Su recorrido muestra cómo la perseverancia, la preparación y la pasión por las aguas abiertas pueden llevar a un joven de Las Heras a desafiar algunos de los escenarios más exigentes de Sudamérica.