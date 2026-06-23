Un mendocino hizo historia en Estados Unidos: Tomás Bekerman se consagró campeón invicto de rugby

El rugby mendocino sumó un nuevo motivo de orgullo internacional. Tomás Bekerman formado en Marista RC se consagró campeón de la Major League Rugby (MLR) de Estados Unidos formando parte del plantel de los Chicago Hounds, que derrotó a California Legion por 35 a 17 en la gran final disputada en el SeatGeek Stadium de Illinois.

El conjunto de Chicago cerró una temporada histórica al convertirse en el primer equipo invicto en la historia de la competencia, dominando tanto la fase regular como los playoffs para coronarse como el mejor equipo del rugby profesional estadounidense.

La final se jugó el domingo y tuvo como figura destacada a Lucas Rumball, elegido como el Jugador del Partido. Entre los campeones también estuvieron presentes el chileno Santiago Videla y el también argentino Tomás Casares, representantes sudamericanos que aportaron su experiencia al plantel ganador.

La temporada 2026 de la Major League Rugby contó con la participación de seis equipos y tuvo a los Chicago Hounds como claros dominadores desde el inicio. El título representa el primer campeonato de la franquicia y marca un hito para la liga norteamericana.

Para Bekerman, la conquista significa un nuevo logro en su carrera deportiva y una gran noticia para el rugby mendocino, que sigue sumando representantes en las principales competencias internacionales.

Con esta consagración, el mendocino se suma a la lista de deportistas de la provincia que dejan su huella en el exterior, siendo parte de un equipo que ya quedó en la historia grande del rugby profesional de Estados Unidos.

Orgullo para los clubes mendocinos

Marista y Los Tordos observarán la final con un sentimiento especial.

No es habitual que dos jugadores surgidos de la provincia lleguen como protagonistas a la definición de una liga profesional de primer nivel en el exterior.

Bakerman finalmente levantó la Copa con la camiseta de Chicago Hounds y Gonzalo Bertranou defendió los colores de San Diego Legion.

Ambos representan la misma historia: la de un rugby mendocino que sigue exportando talento y dejando su huella en las competencias más importantes del mundo.