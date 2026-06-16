La imagen que se robó una final: el encuentro de dos históricos del fútbol mendocino

Hay partidos que empiezan mucho antes del pitazo inicial. Empiezan en los pasillos, en las tribunas, en esas miradas que reconocen décadas de historias compartidas aunque hayan pasado años desde la última vez. La final de la Primera B mendocina tuvo goles, tensión y un ascenso en juego, pero antes de que la pelota comenzara a rodar, hubo una escena que llamó la atención de quienes conocen la historia grande del fútbol provincial: el encuentro de dos históricos.

Dos figuras caminaban entre la gente. Uno llegaba en silencio, mezclado entre los hinchas. El otro observaba cada detalle como lo hizo durante toda una vida. Daniel Oldrá y el Chino Zavala volvieron a cruzarse en una cancha de Mendoza, y de pronto la final tuvo algo más.

Porque no se trataba solamente del entrenador más influyente que dio el fútbol mendocino en las últimas décadas, ni del periodista que contó miles de partidos, goles y personajes desde detrás de un micrófono. Era el encuentro de dos hombres que ayudaron a construir la memoria futbolera de una provincia.

Uno llegaba en silencio, mezclado entre los hinchas. El otro observaba cada detalle como lo hizo durante toda una vida.

Oldrá tenía un motivo especial para estar allí: en el banco de Rodeo del Medio estaba Alex, su hijo, encargado de conducir tácticamente al equipo en una de las tardes más importantes de su carrera. El Gato no llegó como entrenador ni como asesor. Llegó como padre, y eso, para alguien que dedicó toda su vida al fútbol, quizás sea todavía más importante.

A pocos metros apareció el Chino Zavala, con esa presencia que parece inseparable de las canchas mendocinas, como si algunas personas no fueran a los estadios, sino que formaran parte de ellos.

La historia del "Chino" Zavala en el fútbol mendocino

Durante años contó las hazañas de jugadores, entrenadores y equipos. Vio ascensos, descensos, títulos y frustraciones. Contó historias cuando todavía las historias se escuchaban por radio y viajaban de boca en boca. Por eso el encuentro tuvo algo de reencuentro con una época.

Una época donde el fútbol mendocino parecía más pequeño, pero tal vez más cercano. Donde los protagonistas se conocían por el nombre y las historias valían tanto como los resultados.

GATO Y CHINO 2 Un lindo encuentro en la Perrera. @ReferenteDeportivo

Oldrá tenía un motivo especial para estar allí. En el banco de Rodeo del Medio estaba Alex, su hijo, encargado de conducir tácticamente al equipo en una de las tardes más importantes de su carrera. El Gato no llegó como entrenador ni como asesor. Llegó como padre.

Y eso, para alguien que dedicó toda su vida al fútbol, quizás sea todavía más importante.

A pocos metros apareció el Chino Zavala.

Con esa presencia que parece inseparable de las canchas mendocinas. Como si algunas personas no fueran a los estadios, sino que formaran parte de ellos.

Durante años relató las hazañas de jugadores, entrenadores y equipos. Vio ascensos, descensos, títulos y frustraciones. Contó historias cuando todavía las historias se escuchaban por radio y viajaban de boca en boca.

Por eso el encuentro tuvo algo de reencuentro con una época.

Una época donde el fútbol mendocino parecía más pequeño, pero tal vez más cercano.

Donde los protagonistas se conocían por el nombre y las historias valían tanto como los resultados.

La final siguió su curso. La pelota rodó. El ascenso encontró dueño: Gutiérrez volvió a Primera después de su caos.

Pero hubo quienes se quedaron con otra imagen: la de dos hombres que representan décadas de fútbol mendocino coincidiendo una vez más junto a una cancha. Como si el tiempo hubiera pasado, y al mismo tiempo, no hubiera pasado nunca.

El ascenso encontró dueño. Gutiérrez volvió a Primera después de su caos.

Pero hubo quienes se quedaron con otra imagen.

La de dos hombres que representan décadas de fútbol mendocino coincidiendo una vez más junto a una cancha.

Como si el tiempo hubiera pasado. Y al mismo tiempo, no hubiera pasado nunca.