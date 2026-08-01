Helmut Ditsch ¿El lugar del otro donde está?

Perdió lo que es en quienes perdió… Su “volver” es a sí mismo a través del arte. ¡Es como puede Ver! El paisaje es el alcance. Y recalcar la mirada … La fe hace que no sea igual. Nos conocemos tal como nos reconocemos. La imagen es el lugar de la mirada.

La mirada es el renombre de las imágenes.

El lugar del otro es la crisis.

Helmut Ditsch y su obra del Glaciar Perito Moreno, acostumbrados a ver en Casa Rosada, ahora alcanza la visibilidad de un signo.

Un signo es capaz de legitimar. Es la autoridad de la resignificación.

La mirada es el índole de ver

La realidad nos denuncia.

“Ya con bajar la obra se demostró que la obra estaba hablando todo el tiempo, porque ahora que no está, es como que falta una canción, falta una palabra que estaba todo el tiempo latente”

La mirada es el renombre de las imágenes. Ilustración de Juan Barros

El arte es cómplice

Un artista es su asombro.

Los glaciares dan esplendor a la mirada.

La obra de arte es el espejo en el que lo visible aún lo es dentro del espejo.

Helmund y una vida de duelos a cumplir. Un reinicio constante. Un quedarse afuera de lo lineal… en los charcos de los imprevistos. Y la nostalgia de lo que aún no es como es él.

La resiliencia es un pasaje de ida y vuelta.

¡No menos que uno mismo!

Los recuerdos son detonantes. Traspasan así las imágenes…

La imagen de uno mismo es abismal.

Militante del presente, a través de sus obras, rubrica paraísos perdidos.

Tiene la firma de un sueño…

Un mundo sin espejos…

La imagen de uno mismo es abismal. Ilustración de Juan Barros. .

No hay imágenes que nos alcancen a replicar

Ser artista es desenlazar la expresión de la mirada al mirarnos.

Sin espejos lo único que podemos Ver es mirarnos.

Lo faltante es tal como nos falta mirarnos.

El sentido es nuestra disponibilidad.

Amar cambia cómo amamos.

Elegir es tal como nos elegimos.

Creer es el convencimiento del sentido.

Cuando uno puede admirar puede ver.

Como podemos luchar es que nos convencemos de por qué luchar.

¿Qué es el arte?

¡Tenés el valor de un destino!

El arte es el credo de ver.

¡Y lo que alcanzás a Ver es como alcanzás a mirarte!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.