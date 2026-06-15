"Chau Bora, chau": es mendocino, vendió el auto para ir al Mundial y su historia se viralizó

Un joven mendocino vendió su auto para viajar al Mundial y contó su historia al influencer Jota Alagastino. La historia del Bora se viralizó en las redes.

La locura futbolera no tiene límites y el caso de Bruno Conti es la prueba real. El joven mendocino decidió ir a ver a la Selección argentina en el Mundial 2026 y lo demostró con hechos: vendió su Volkswagen Bora, compró el pasaje y se plantó en Miami con la camiseta celeste y blanca.

El mendocino, el auto y el Mundial La historia salió a la luz a través de un video que subió a su cuenta oficial el influencer Jota Alagastino. La publicación comenzó a circular en redes sociales después de que Bruno fue entrevistado en suelo estadounidense. Cuando le preguntaron si había hecho alguna locura para llegar hasta allí, la respuesta fue directa y sin escalas: "Vendí el auto para venir acá, ¿qué te parece?".

Alagastino no podía salir de su asombro ante la respuesta del joven oriundo de Palmira y le repreguntó por el modelo del vehículo. "Un Bora", contestó Bruno. Lo que más llamó la atención no fue solo la decisión en sí, sino la tranquilidad con la que la relató. "¿Lo pensaste mucho?", le consultó el entrevistador. "No me calentó nada. ¿Qué te pensás? Para venir acá me chupó un huevo".

Ante las respuestas, los amigos que estaban alrededor comenzaron a alentar a toda voz: "¡Olé, olé, olé, Bruno, Bruno! Chau, Bora, chau".

El mendocino que vendió su auto para ir al Mundial El mendocino que vendió su auto para ir al Mundial El video viral El video de Bruno no tardó en volverse viral. La historia de este mendocino se sumó al largo repertorio de anécdotas de fanáticos argentinos dispuestos a recorrer miles de kilómetros y a hacer sacrificios reales para seguir a la Selección Argentina.