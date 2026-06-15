Otamendi advirtió sobre el desafío que le espera a Argentina en el Mundial: "Todos nos van a querer ganar"

La Selección argentina ultima detalles para su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, un partido que marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022. En la previa del encuentro, Nicolás Otamendi dejó en claro cuál es el principal desafío que enfrentará el equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

El defensor, uno de los referentes del plantel y uno de los sobrevivientes de varias generaciones de la Albiceleste, remarcó que la condición de campeón mundial obliga a mantener la guardia alta desde el primer partido .

"Nos preparamos para competir, trabajamos para eso, tenemos que tener la humildad para afrontar este tipo de competición", afirmó Otamendi durante la conferencia de prensa de este lunes. "Llegamos bien. Sabemos que somos el campeón, todos nos van a querer ganar . Tenemos que dar el máximo".

El central de la Selección, flamante incorporación de River , recordó que la experiencia de la Copa del Mundo de Qatar sigue presente dentro del grupo y que sirve como ejemplo para no subestimar a ningún rival.

"Tenemos como ejemplo el inicio de Qatar, sabemos que cualquier equipo te puede complicar", señaló. A pesar de ello, se mostró confiado en las virtudes de la Selección argentina . "Tenemos que pensar en nuestro juego. Con la calidad que tenemos, en cualquier momento del partido podemos complicar al rival".

Otamendi también valoró la renovación constante que vive el seleccionado y el compromiso de los futbolistas más jóvenes. "Cada vez surgen más jóvenes con ganas de defender estos colores", destacó.

Nicolás Otamendi habló en la previa del debut de la Selección Nicolás Otamendi habló en la previa del debut de la Selección

La vigencia de Nicolás Otamendi

A sus 38 años, el defensor continúa siendo una pieza importante para Scaloni y aseguró que sigue disfrutando cada convocatoria como si fuera la primera. "Trato siempre de dar el máximo, disfrutar de cada momento. Me ha tocado disfrutar, obviamente cuando perdés las cosas no son del todo buenas, pero nunca me quitaron la ilusión", expresó.

Consultado sobre su futuro con la Selección, sostuvo: "Soy una persona que se cuida mucho para seguir compitiendo. Uno se tiene que preparar, pero nunca sabe. Nunca me sacaron de mi cabeza el tener que dejar la Selección".

Además, explicó cuál considera que es la clave para mantenerse vigente al máximo nivel. "Lo más importante es prepararse, la mentalidad y la ambición que uno tiene que tener".

Messi, el legado del grupo y el sueño de otro Mundial

Durante la conferencia también hubo espacio para hablar de Lionel Messi y del vínculo que construyó con el capitán argentino a lo largo de los años. "Con Leo vivimos muchos momentos hermosos y no voy a poder disfrutar más el haber compartido vestuario con el mejor jugador de la historia", afirmó.

Otamendi recordó además los momentos difíciles que atravesó la Selección antes de la consagración en Qatar y cómo esos golpes ayudaron a construir el presente del equipo. "Cuando desbloqueamos el poder ganar, sabía que iban a venir las buenas. No me tocó estar en Brasil, pero fue un golpe durísimo. Pero cuando la pelota vuelve a rodar es volver a intentarlo, la vida en sí es así".

Finalmente, destacó el compromiso que siente el plantel con los hinchas argentinos. "No solamente pensamos en ganar nosotros, sino en la gente. Lo que pasó en Qatar fue algo increíble: el país se unió y eso lo tenemos totalmente registrado, nos da fuerzas para seguir intentándolo. Nada de relajarnos. Intentaremos dar lo máximo".

Con ese mensaje, Argentina se prepara para iniciar una nueva defensa del título mundial, respaldada por la base del equipo campeón, la experiencia de sus referentes y la ambición de volver a llegar a las instancias decisivas del torneo.

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