Desde Inglaterra se rindieron ante la Selección argentina y confesaron qué quieren copiarle a la campeona del mundo

Dan Burn, defensor de Inglaterra, elogió una de las principales virtudes del equipo de Lionel Scaloni y reconoció que intentan replicarla de cara al Mundial.

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, los elogios hacia el equipo de Lionel Scaloni no dejan de multiplicarse. Esta vez, las palabras de admiración llegaron desde un rival de peso como Inglaterra, donde uno de sus referentes reconoció públicamente que intentan imitar una de las grandes fortalezas que llevó a la Albiceleste a dominar el fútbol internacional en los últimos años.

El encargado de la confesión fue Dan Burn, defensor central del seleccionado inglés, quien destacó el fuerte vínculo que existe dentro del plantel argentino y aseguró que ese aspecto se convirtió en un modelo a seguir para los Tres Leones. "Hemos hecho mucho hincapié en eso desde la primera concentración que tuvimos juntos: en crear una hermandad y mantenernos unidos", afirmó en una entrevista con Hayters TV.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HaytersTV/status/2066112603760312543&partner=&hide_thread=false Dan Burn says England can learn from Argentina’s World Cup success in 2022 pic.twitter.com/pSgmui8mdt — Hayters TV (@HaytersTV) June 14, 2026 Dan Burn, jugador de Inglaterra, llenó de elogios a la Selección argentina El futbolista también explicó que el éxito de un equipo no pasa únicamente por el funcionamiento dentro del campo de juego. "Siento que, muchas veces, los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes", sostuvo, poniendo el foco en la unión grupal que caracteriza a la Scaloneta.

La Selección argentina ha construido una identidad muy marcada en los últimos años. Tanto en el Mundial de Qatar 2022 como en la Copa América y las Eliminatorias, los futbolistas mostraron un fuerte compromiso colectivo y una conexión especial alrededor de Lionel Messi. "Ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros. Eso es lo que nosotros queremos lograr", reconoció Burn.