El gesto que emocionó al Mundial 2026: le hizo dos goles a Túnez y pidió perdón por una historia muy especial

Yasin Ayari fue una de las figuras de la goleada de Suecia, pero su celebración se volvió viral por el fuerte vínculo familiar que lo une con el país africano.

Yasin Ayari le hizo dos goles a Túnez en el debut del Mundial 2026 y pidió perdón por una historia muy especial.

El Mundial 2026 recién comienza y ya regaló una de esas historias que trascienden el resultado. En la goleada de Suecia por 5-1 sobre Túnez, Yasin Ayari fue protagonista de una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo: convirtió un golazo, juntó sus manos y pidió perdón en lugar de desatar un festejo eufórico. El motivo estuvo ligado a una profunda historia personal.

El mediocampista abrió el marcador con una definición espectacular. Tras un error de la defensa tunecina, capturó la pelota en la puerta del área y sacó un potente remate que se clavó en un ángulo. Sin embargo, apenas vio la pelota dentro del arco, evitó la celebración tradicional y eligió un gesto de respeto que no pasó desapercibido.

Yasin Ayari le hizo dos goles a Túnez y pidió perdón por una historia muy especial Yasin Ayari marcó el 1-0 de Suecia ante Túnez. Yasin Ayari marcó el 1-0 de Suecia ante Túnez. Video: DSports La explicación está en sus raíces familiares. La madre del futbolista nació en Túnez y, durante varios años, existió una posibilidad concreta de que Ayari defendiera la camiseta de las Águilas de Cartago a nivel internacional. Incluso, antes del Mundial de Qatar 2022, la federación africana realizó distintos intentos para convencerlo de cambiar de selección.

Finalmente, el jugador y su entorno optaron por continuar el camino que había iniciado con Suecia, país donde nació y creció, en la localidad de Solna, ubicada al norte de Estocolmo. Según trascendió, el volante siempre sintió un fuerte compromiso con el país que lo formó y consideró prioritario "devolverle algo a la nación que lo cuidó", una decisión que además contó con el respaldo de toda su familia.