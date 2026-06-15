Una figura de Países Bajos habló de un posible cruce con Argentina en el Mundial y dejó una frase que sorprendió: "Sería una buena señal"

Un jugador de Países Bajos se refirió a la predicción que ubica a su selección como campeón y no esquivó la posibilidad de reencontrarse con la Scaloneta.

En la previa de una nueva jornada del Mundial 2026, Frenkie de Jong eligió la cautela por encima de la euforia. El mediocampista de Países Bajos se refirió a la predicción del matemático alemán Joachim Klement, quien acertó a los últimos campeones del mundo y ahora señala a la Naranja Mecánica como la principal candidata al título. Sin embargo, el futbolista del Barcelona evitó agrandar las expectativas y dejó en claro que puertas adentro mantienen la calma.

"No nos genera presión", aseguró en una entrevista con TyC Sports, al ser consultado sobre el pronóstico que ilusiona a todo el pueblo neerlandés. Más allá de la repercusión que generó el estudio estadístico, De Jong prefirió mantener los pies sobre la tierra y concentrarse en el recorrido que todavía tiene por delante el equipo dirigido por Ronald Koeman.

De Jong se refirió a la posibiliad de cruzarse con la Selección argentina en el Mundial 2026 El volante también fue consultado sobre la posibilidad de reencontrarse con la Selección argentina en las instancias eliminatorias y dejó una respuesta tan simple como contundente. "Si nos enfrentamos sería una buena señal", afirmó. Luego explicó el motivo: un eventual cruce solo podría darse en cuartos de final o en fases posteriores, lo que significaría que Países Bajos logró superar la fase de grupos y los octavos de final. "Significaría que llegamos lejos", completó.

Frenkie de Jong se refirió a la posibilidad de volver a cruzarse con Argentina X @TyCSports La selección neerlandesa aterrizó en el Mundial con la etiqueta de candidata gracias a una generación repleta de figuras y a un proyecto consolidado bajo el mando de Koeman. Aunque su estreno dejó un empate 2-2 frente a Japón, el equipo mantiene intactas sus aspiraciones y continúa siendo uno de los seleccionados a seguir de cerca en la competencia.