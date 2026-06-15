Del golazo a Brasil al salto de su carrera: Bayern Munich cerró a una de las revelaciones del Mundial 2026

Ismael Saibari, figura de Marruecos en el empate ante Brasil, dejará el PSV para convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich a cambio de €55 millones.

La figura de Marruecos que se convertirá en nuevo jugador del Bayern Múnich.

El Mundial 2026 sigue siendo una enorme vidriera y uno de los grandes beneficiados es Ismael Saibari. El delantero marroquí, que sorprendió a miles de fanáticos con un golazo frente a Brasil en el empate 1-1 por la primera fecha del Grupo C, dio un salto gigantesco en su carrera y se transformará en nuevo refuerzo del Bayern Múnich.

El gigante alemán venía siguiendo de cerca al futbolista desde hace varios meses y terminó acelerando las negociaciones en plena Copa del Mundo. La versatilidad del atacante de 25 años, capaz de desempeñarse en distintos sectores del frente ofensivo e incluso retrasarse algunos metros para participar en la generación de juego, fue uno de los factores que terminaron de convencer al entrenador Vincent Kompany.

Consciente de que una buena actuación en el Mundial podía disparar el interés de otros clubes importantes de Europa, Bayern Múnich decidió moverse rápido y alcanzó un acuerdo tanto con el jugador como con el PSV. La operación se cerró en 55 millones de euros, una cifra muy significativa para el fútbol neerlandés, teniendo en cuenta que el marroquí tenía contrato vigente hasta diciembre de 2029.

Ismael Saibari es nuevo jugador del Bayern Múnich image Ismael Saibari, la figura de Marruecos en el Mundial, se convirtió en nuevo refuerzo del Bayern Múnich. EFE Nacido en Tarrasa, Barcelona, Saibari ya se encuentra ultimando los detalles administrativos y próximamente se someterá a la revisión médica en Estados Unidos. Una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo, viajará a Alemania para ser presentado oficialmente y afrontar el desafío más importante de toda su trayectoria profesional.

Los números respaldan la apuesta del conjunto bávaro. Durante la última temporada registró 19 goles y nueve asistencias en 37 partidos, alternando entre la posición de centrodelantero y mediocampista ofensivo. Además, desde su llegada al PSV acumula 42 tantos y 29 pases gol en 142 presentaciones, estadísticas que lo consolidan como una de las grandes apariciones del fútbol europeo y una de las revelaciones de este Mundial 2026.