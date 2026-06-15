No es Lionel Messi: el jugador de la Selección argentina que llega al Mundial 2026 con la mejor imagen

Un informe de Giacobbe ubica a tres grandes de la Selección argentina al frente del ranking de imagen positiva.

Una encuesta mostró quiénes son los futbolistas con mejor imagen, con Julián Álvarez como el preferido.

Una encuesta nacional midió la imagen pública de figuras vinculadas a la Selección Argentina antes del debut en el Mundial 2026. Entre los futbolistas evaluados, Julián Álvarez quedó al frente del ranking, seguido de cerca por Emiliano “Dibu” Martínez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El informe fue realizado en Argentina entre el 5 y el 10 de junio de 2026, sobre 2.500 casos, con un margen de error de +/- 2%. La consulta se hizo mediante encuestas a dispositivos móviles y midió, entre otros temas, la imagen de jugadores y personajes vinculados a la Selección.

Julián Álvarez entrenamiento Selección Argentina Julián, el preferido de los encuestados. @Argentina Dentro del universo de nombres evaluados, Julián Álvarez aparece como el futbolista con mejor imagen positiva: 93,2%. El delantero queda por encima de otras figuras de fuerte centralidad pública, con 2,3% de imagen regular, 0,2% de imagen negativa y 4,3% entre quienes no lo conocen o no contestan.

Julián Álvarez lidera entre los jugadores El caso de Álvarez es el dato más alto entre los futbolistas incluidos en la medición. Su valoración positiva alcanza el 99,2% entre los jóvenes de 16 a 30 años, mientras que se ubica en 91,3% entre quienes tienen de 31 a 50 años y en 88,3% entre los mayores de 51. La encuesta también muestra una imagen positiva de 91,8% entre varones y de 94,4% entre mujeres.

Lionel Scaloni entrenamientos Selección Argentina Mundial 2026 16x9 El DT de la Selección, por detrás del Dibu y Julián Álvarez. @Argentina El “Dibu” Martínez aparece con 92,2% de imagen positiva. El arquero conserva una adhesión muy alta, con 5,6% de imagen regular, 0,8% de imagen negativa y 1,5% entre quienes no lo conocen o no responden. En el detalle por género, su imagen positiva llega al 96,8% entre mujeres y al 87,3% entre varones.