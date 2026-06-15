No es Lionel Messi: el jugador de la Selección argentina que llega al Mundial 2026 con la mejor imagen
Un informe de Giacobbe ubica a tres grandes de la Selección argentina al frente del ranking de imagen positiva.
Una encuesta nacional midió la imagen pública de figuras vinculadas a la Selección Argentina antes del debut en el Mundial 2026. Entre los futbolistas evaluados, Julián Álvarez quedó al frente del ranking, seguido de cerca por Emiliano “Dibu” Martínez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
El informe fue realizado en Argentina entre el 5 y el 10 de junio de 2026, sobre 2.500 casos, con un margen de error de +/- 2%. La consulta se hizo mediante encuestas a dispositivos móviles y midió, entre otros temas, la imagen de jugadores y personajes vinculados a la Selección.
Dentro del universo de nombres evaluados, Julián Álvarez aparece como el futbolista con mejor imagen positiva: 93,2%. El delantero queda por encima de otras figuras de fuerte centralidad pública, con 2,3% de imagen regular, 0,2% de imagen negativa y 4,3% entre quienes no lo conocen o no contestan.
Julián Álvarez lidera entre los jugadores
El caso de Álvarez es el dato más alto entre los futbolistas incluidos en la medición. Su valoración positiva alcanza el 99,2% entre los jóvenes de 16 a 30 años, mientras que se ubica en 91,3% entre quienes tienen de 31 a 50 años y en 88,3% entre los mayores de 51. La encuesta también muestra una imagen positiva de 91,8% entre varones y de 94,4% entre mujeres.
El “Dibu” Martínez aparece con 92,2% de imagen positiva. El arquero conserva una adhesión muy alta, con 5,6% de imagen regular, 0,8% de imagen negativa y 1,5% entre quienes no lo conocen o no responden. En el detalle por género, su imagen positiva llega al 96,8% entre mujeres y al 87,3% entre varones.
Messi y De Paul completan la medición
Lionel Messi registra 90,9% de imagen positiva. El capitán queda apenas por debajo del Dibu Martínez y Julián Álvarez en esta medición, aunque mantiene una aceptación ampliamente mayoritaria. El informe le asigna 5,7% de imagen regular, 1,5% de imagen negativa y 1,9% de no conocimiento o no respuesta.
Rodrigo De Paul también aparece dentro del grupo de futbolistas evaluados, aunque con un nivel de imagen positiva más bajo que los otros jugadores de la Selección incluidos en el informe. Su valoración positiva es de 62,9%, acompañada por 23,3% de imagen regular, 4,0% de imagen negativa y 9,8% entre quienes no lo conocen o no contestan.
Qué muestra el ranking de imagen
Con los datos disponibles, el ranking de futbolistas de la Selección con mejor imagen positiva queda encabezado por Julián Álvarez, con 93,2%. Luego aparecen Dibu Martínez, con 92,2%; Lionel Messi, con 90,9%; y Rodrigo De Paul, con 62,9%.
En paralelo, Lionel Scaloni también obtiene una imagen positiva muy alta, con 92,3%, aunque no integra el listado de futbolistas.