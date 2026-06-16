El mendocino que brilla en el circuito de mountain bike en Europa y se ilusiona con el Mundial

Hace apenas tres meses, el ciclista Juani Goudailliez transitaba una de las etapas más difíciles de su carrera deportiva. El mendocino se recuperaba de una fractura de cadera que lo obligó a dejar de competir y a enfocarse por completo en volver a caminar y recuperar su condición física.

Hoy la realidad es muy distinta. El biker mendocino se encuentra realizando una gira por Europa junto al Marconi Racing Team y ya consiguió resultados destacados en algunas de las competencias más importantes de su calendario internacional.

En diálogo con MDZ , Goudailliez hizo un balance de este comienzo de temporada en el Viejo Continente y reconoció que los resultados superan las expectativas que tenía apenas unos meses atrás. Europa aparece hoy como el escenario de un regreso que ilusiona.

"Muy contento por cómo arrancó la gira europea, teniendo en cuenta que hace tres meses estaba con muletas sin poder caminar", contó el deportista mendocino desde Italia.

El rider del Marconi Racing Team atraviesa un gran presente deportivo y ya tiene la mira puesta en el Mundial de Val di Sole.

El corredor explicó que con el paso de las semanas volvió a encontrar sensaciones positivas arriba de la bicicleta. "De a poco, con el paso de las semanas y las carreras, me voy sintiendo mucho mejor, volviendo al ritmo competitivo, así que motivado al 100% para los próximos objetivos importantes de esta gira", señaló.

El inicio del viaje incluyó tres fines de semana consecutivos de competencia en distintos países europeos. República Checa, Rumania y Croacia fueron las primeras escalas de una gira que recién comienza y que tendrá varios capítulos más durante agosto.

Los resultados en el comienzo de la gira

Juani Goudailliez gira por Europa (7) La gira europea de Goudailliez comenzó con resultados sobresalientes y una clasificación que le abre nuevas oportunidades. Gentileza de Juani Goudailliez

La respuesta física llegó acompañada de buenos resultados. Goudailliez logró meterse entre los mejores corredores del continente en dos de las pruebas disputadas durante las últimas semanas.

"Pude lograr dos podios Top 5 en Elite en Croacia y Rumania, consiguiendo un Golden Ticket que me habilita a correr alguna Copa del Mundo", explicó. Para el mendocino, se trata de una recompensa al trabajo realizado durante los meses de recuperación. Estos podios obtenidos confirman su regreso al máximo nivel.

El deportista también destacó que todavía siente margen para seguir creciendo durante la gira. "Muy contento por cómo van saliendo las cosas en el inicio de esta gira, confiando en el proceso y poco a poco mejorando las sensaciones", agregó.

Con base en Italia y apuntando alto

Juani Goudailliez gira por Europa (2) El ciclista mendocino consiguió podios en Croacia y Rumania, obtuvo un Golden Ticket y continúa su gira por Europa. Gentileza Juani Goudailliez

Actualmente, Goudailliez se encuentra instalado junto a su equipo en San Severino Marche, una ciudad italiana que funciona como base de entrenamiento para los próximos desafíos.

"Ahora ya instalado en la casa del equipo en San Severino Marche, Italia, donde vamos a hacer buenas semanas de entrenamiento y correr carreras locales hasta el próximo objetivo que tenemos, que es un XCO en Hungría", detalló. La planificación contempla actividad constante hasta fines de agosto.

Además, el calendario incluye pruebas internacionales y diferentes carreras preparatorias para llegar de la mejor manera al gran objetivo de la temporada. Para el mendocino, cada carrera representa una oportunidad de seguir recuperando ritmo competitivo después de una lesión que puso a prueba tanto su físico como su fortaleza mental.

La gira europea tiene una meta muy clara. Más allá de los buenos resultados obtenidos hasta ahora, el gran objetivo deportivo está previsto para el cierre del recorrido internacional. "Tenemos un calendario agitado de carreras hasta fines de agosto, donde la gira termina con el objetivo final que es el Mundial en Val di Sole, Italia", explicó el mendocino.

Del hospital a volver a competir en la élite

Recuperación Juani Goudailliez

La actualidad de Goudailliez adquiere aún más valor si se recuerda el punto de partida. La lesión que sufrió hace algunos meses fue una fractura del cuello del fémur, una de las más complejas para cualquier deportista.

Durante la recuperación, el ciclista trabajó con fisioterapia desde los primeros días posteriores a la operación. También incorporó ejercicios de movilidad, fortalecimiento muscular y sesiones de cámara hiperbárica para acelerar la rehabilitación.

En anteriores declaraciones a MDZ, el propio Juani recordó que prácticamente dedicaba todo su día a la recuperación. El objetivo era volver a caminar, volver a entrenar y regresar a la competencia en el menor tiempo posible, algo que finalmente consiguió. Superación es quizás la palabra que mejor resume este proceso.

Juani Goudailliez gira por Europa (1) El deportista mendocino transformó una dura lesión en motivación y hoy vuelve a destacarse en las pistas europeas. Gentileza Juani Goudailliez

Bajo este contexto y tras momentos difíciles, el corredor busca disfrutar cada experiencia que le brinda esta etapa. "Sobre todo disfrutando el proceso y esta oportunidad con el equipo Marconi Racing Team", afirmó.

Además, el propio deportista también quiso agradecer a quienes lo acompañan en este camino. Entre ellos destacó a las marcas y empresas que hacen posible sostener una carrera internacional de alto rendimiento.