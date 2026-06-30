Cómo ha sido el desempeño del único mendocino que está disputando el Mundial 2026

El fútbol mendocino también escribió su página en este Mundial 2026 . Lo hizo a través del arbitraje en un hecho inédito. Cristian Navarro, nacido en San Martín, se convirtió en el primer árbitro de la provincia en participar de la máxima cita del fútbol y ya tuvo su estreno oficial dentro del torneo, donde además continúa sumando designaciones.

Navarro integra el grupo de nueve árbitros argentinos elegidos para representar al país en la Copa del Mundo. La delegación nacional está compuesta por los jueces principales Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez; los asistentes Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso y el propio Navarro; además de Hernán Mastrángelo como árbitro VAR.

Para la provincia, la presencia del sanmartiniano representa un hecho histórico. Nunca antes un árbitro mendocino había formado parte del evento más importante del fútbol mundial, coronando una carrera que comenzó hace décadas en las canchas locales.

Cristian Navarro tiene 41 años y comenzó su camino en el arbitraje siguiendo los consejos de su padre, quien fue un reconocido referee mendocino durante las décadas del '70 y '80. Sus primeros pasos fueron en la Liga Mendocina de Fútbol y, tras años de crecimiento, obtuvo la licencia internacional en 2014.

A lo largo de su carrera integró cuerpos arbitrales en la Primera División del fútbol argentino, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa América y distintos torneos sudamericanos.

Su estreno en el Mundial llegó el pasado domingo 21 de junio durante el empate sin goles entre Bélgica e Irán por la segunda fecha del Grupo G. El encuentro se disputó en el Los Angeles Stadium, en Estados Unidos, con una terna arbitral íntegramente argentina encabezada por Darío Herrera.

Cómo fue su actuación en el Mundial

El sanmartiniano debutó junto a Darío Herrera en la segunda fecha del Mundial y ahora integrará nuevamente el equipo arbitral en un partido de octavos. FIFA

La terna estuvo integrada por Darío Herrera como árbitro principal, Cristian Navarro y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Yusuke Araki fue el cuarto árbitro y Jun Mihara ocupó el rol de asistente de reserva.

Durante el encuentro, Navarro no tuvo incidencias de consideración y cumplió una labor sin sobresaltos. La única acción destacada vinculada a los asistentes ocurrió cuando un gol convertido por Irán fue anulado tras la intervención del VAR debido a una posición adelantada que el asistente número dos, Gabriel Chade, no había advertido en el momento.

Más allá de ese episodio, el desempeño general de la terna argentina fue correcto y permitió que Navarro sumara sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

Nueva designación para la fase eliminatoria

Cristian Navarro volverá a integrar el equipo arbitral en un cruce decisivo del torneo que enfrentará a uno de los locales ante Bosnia EFE

El recorrido del mendocino en el Mundial no terminó con su debut. Para el encuentro de octavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina volvió a recibir una designación dentro del equipo arbitral.

En ese compromiso, Darío Herrera fue nombrado cuarto árbitro, mientras que Cristian Navarro cumplirá la función de árbitro de reserva. De esa manera, ambos continuarán representando al arbitraje argentino en una de las etapas más importantes del certamen.

Aunque su nuevo rol será fuera del campo de juego, para Mendoza, la continuidad de Navarro en la competencia significa seguir viendo a uno de los suyos como protagonista en el escenario más importante del fútbol mundial.