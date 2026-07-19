María Becerra cantó en la final con un vestido diseñado por un mendocino: quién es

El vestido de María Becerra en la final de la Copa del Mundo fue una creación del diseñador mendocino Abel Cepeda. ¡Conocé todos los detalles en la nota!

Este domingo 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva York, Argentina y España se enfrentaron en la final de la Copa del Mundo, y uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entonación del himno nacional a cargo de María Becerra.

Para la ocasión, la cantante llevó un vestido que rendía homenaje a la bandera argentina, con un diseño que simulaba que el emblema nacional envolvía su figura. La prenda fue creada por Abel Cepeda, un diseñador mendocino radicado en Nueva York desde hace más de veinte años, fundador de la firma de moda y corsetería SEKS.

El estilismo y la dirección de diseño estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia, quien trabajó junto a Cepeda para crear una pieza que reflejara la identidad y la pasión de la artista, mientras que Violeta Murphy se encargó del glamour, cuidando cada detalle del maquillaje y el peinado para complementar un vestido que era puro patriotismo.

El diseño, que envolvía la figura de María como una bandera, en el escenario mundial de la final del Mundial fue un momento de orgullo no solo para la cantante, sino también para todos los argentinos, que vieron en ella un reflejo de su amor por el país.