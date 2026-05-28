Pese a haber descendido, el Mallorca le renovó el contrato a Martín Demichelis: ¿hasta cuando firma?

A pesar de haber perdido la categoría, el Mallorca tomó la decisión de renovarle el contrato a Micho. ¿Por cuánto tiempo firmará?

RCD Mallorca confirmó oficialmente la continuidad de Martín Demichelis como entrenador del primer equipo hasta junio de 2028. De esta manera, la dirigencia del conjunto balear ratificó su respaldo al técnico argentino pese a no haber conseguido el objetivo de mantener la categoría en La Liga.

El exentrenador de River dirigió un total de 12 partidos en el tramo final de la temporada y logró sumar 18 de los 36 puntos en juego. Aunque los resultados no alcanzaron para evitar el descenso, dentro del club valoraron el crecimiento futbolístico del equipo y la competitividad mostrada en la mayoría de los encuentros.

Mallorca le renovó el contrato a Demichelis hasta 2028 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCD_Mallorca/status/2059960345964200046&partner=&hide_thread=false Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio de 2028



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Esa mejora en el rendimiento terminó siendo clave para que la dirigencia apostara por su continuidad. En Mallorca consideran que Demichelis logró sentar bases importantes en poco tiempo y creen que puede liderar el proceso de reconstrucción necesario para intentar regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol español.

De hecho, el propio entrenador ya manifestó en varias oportunidades que el plantel necesita una renovación profunda para volver a ser competitivo. Por eso, junto a la secretaría técnica, ya trabaja en el armado del equipo pensando en la próxima temporada y en un mercado de pases que promete ser muy movido.