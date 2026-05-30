En vivo: el PSG y el Arsenal igualan 1-1 y hay alargue en la final de la Champions League
Arsenal ganaba con un golazo de de Kai Havertz a los 5 minutos, pero Ousmane Dembélé lo empató de penal para Paris Saint-Germain a los 65'.
El Paris Saint-Germain y el Arsenal juegan la final de la Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El equipo de Luis Enrique va en busca del bicampeonato, tras coronarse por primera vez la edición pasada. El elenco londinense, en tanto, quiere levantar su primera Orejona.
El golazo de Havertz para el 1-0 del Arsenal
El penal de Mosquera a Kvaratskhelia
El gol de penal de Dembélé para el empate del PSG
El minuto a minuto de París Saint-Germain vs Arsenal