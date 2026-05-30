Presenta:

Deportes

|

Paris Saint-Germain

En vivo: el PSG y el Arsenal igualan 1-1 y hay alargue en la final de la Champions League

Arsenal ganaba con un golazo de de Kai Havertz a los 5 minutos, pero Ousmane Dembélé lo empató de penal para Paris Saint-Germain a los 65'.

MDZ Deportes

Paris Saint-Germain y Arsenal juegan la final de la Champions League en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Paris Saint-Germain y Arsenal juegan la final de la Champions League en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

EFE

El Paris Saint-Germain y el Arsenal juegan la final de la Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El equipo de Luis Enrique va en busca del bicampeonato, tras coronarse por primera vez la edición pasada. El elenco londinense, en tanto, quiere levantar su primera Orejona.

El golazo de Havertz para el 1-0 del Arsenal

El gol de Havertz para el 1-0 del Arsenal

El penal de Mosquera a Kvaratskhelia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060775976074662318?s=20&partner=&hide_thread=false

El gol de penal de Dembélé para el empate del PSG

El gol de penal de Dembélé para el empate del PSG

El minuto a minuto de París Saint-Germain vs Arsenal

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas