Boca presentó oficialmente Adam Bareiro, su tercer refuerzo de 2026: cuándo tendría su estreno

El nuevo "9" de Boca Juniors ya se entrena y podría sumar minutos en el encuentro del próximo martes por los 32avos de final de la Copa Argentina

Una de las postales del 0 a 0 entre Boca Juniors y Racing Club había sido la presencia de Adam Bareiro en un palco de la Bombonera junto a su pareja. Ahora dejó de ser espectador: el club lo anunció oficialmente como su tercer refuerzo del mercado, tras las llegadas de Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

"¡Bienvenido al Único Grande, Adam!", publicó la institución en sus redes, donde también mostró la revisión médica, la firma de contrato por tres temporadas y los primeros contactos del delantero con los hinchas. El paraguayo llega desde Fortaleza a cambio de tres millones de dólares por la totalidad del pase.

La bienvenida de Boca a Adam Bareiro Embed ¡Bienvenido al Único Grande, Adam! pic.twitter.com/xcncukRGLA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 21, 2026 Más allá de lo protocolar, el atacante ya se entrenó por primera vez en Boca Predio tras el empate ante Racing, resultado que profundizó el malestar de los hinchas con el equipo dirigido por Claudio Úbeda. Este domingo tendrá una nueva práctica y comenzará a integrarse plenamente al plantel.

La gran pregunta es cuándo podrá debutar. En principio, está en condiciones físicas para hacerlo de inmediato, ya que llega con ritmo de competencia desde Brasil: su último gol fue el fin de semana pasado en la victoria 2 a 0 de Fortaleza ante Ferroviario por el estadual. En total, allí disputó 31 partidos y convirtió 11 tantos.

La postura de Claudio Úbeda y cuándo podría debutar Adam Bareiro en Boca Embed “ME HUBIESE ENCANTADO DE LLEGAR EN UN CONTEXTO DE VICTORIAS, PERO HAY QUE SALIR RÁPIDO DE LA SITUACIÓN EN LA QUE ESTAMOS. NECESITAMOS MUCHO MÁS PROTAGONISMO. SEGURAMENTE HAYA VARIANTES EL MARTES"



El análisis de Claudio Úbeda, DT de @BocaJrsOficial, luego de la igualdad sin… pic.twitter.com/Xjj5BXkrm1 — Equipo 10 (@EquipoDiez) February 21, 2026 Por eso, su estreno podría darse este martes en Salta frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina. El DT ya anticipó que habrá rotación debido a la seguidilla de siete encuentros en 24 días y, además, los centrodelanteros del plantel atraviesan un momento irregular.