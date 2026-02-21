Boca presentó oficialmente Adam Bareiro, su tercer refuerzo de 2026: cuándo tendría su estreno
El nuevo "9" de Boca Juniors ya se entrena y podría sumar minutos en el encuentro del próximo martes por los 32avos de final de la Copa Argentina
Una de las postales del 0 a 0 entre Boca Juniors y Racing Club había sido la presencia de Adam Bareiro en un palco de la Bombonera junto a su pareja. Ahora dejó de ser espectador: el club lo anunció oficialmente como su tercer refuerzo del mercado, tras las llegadas de Ángel Romero y Santiago Ascacibar.
"¡Bienvenido al Único Grande, Adam!", publicó la institución en sus redes, donde también mostró la revisión médica, la firma de contrato por tres temporadas y los primeros contactos del delantero con los hinchas. El paraguayo llega desde Fortaleza a cambio de tres millones de dólares por la totalidad del pase.
Te Podría Interesar
La bienvenida de Boca a Adam Bareiro
Más allá de lo protocolar, el atacante ya se entrenó por primera vez en Boca Predio tras el empate ante Racing, resultado que profundizó el malestar de los hinchas con el equipo dirigido por Claudio Úbeda. Este domingo tendrá una nueva práctica y comenzará a integrarse plenamente al plantel.
La gran pregunta es cuándo podrá debutar. En principio, está en condiciones físicas para hacerlo de inmediato, ya que llega con ritmo de competencia desde Brasil: su último gol fue el fin de semana pasado en la victoria 2 a 0 de Fortaleza ante Ferroviario por el estadual. En total, allí disputó 31 partidos y convirtió 11 tantos.
La postura de Claudio Úbeda y cuándo podría debutar Adam Bareiro en Boca
Por eso, su estreno podría darse este martes en Salta frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina. El DT ya anticipó que habrá rotación debido a la seguidilla de siete encuentros en 24 días y, además, los centrodelanteros del plantel atraviesan un momento irregular.
“Es necesario el recambio y que los jugadores que necesitan ritmo puedan hacerlo en ese partido y a la vez en la seguidilla”, explicó Úbeda. Con la falta de gol como principal preocupación, la llegada del ex San Lorenzo aparece como una solución urgente. Ahora, la incógnita es si su historia en Boca comenzará desde el arranque o con minutos desde el banco.