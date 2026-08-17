Ante la espera por Julián Álvarez, el Barcelona va a la carga por un goleador de la Premier League

Ante la demora por el delantero del Atlético de Madrid, el Barcelona puso en marcha el plan B y va a la carga por un goleador de un gigante inglés.

Barcelona mantiene a Julián Álvarez como su principal objetivo para reforzar el ataque, pero el paso del tiempo obliga a la dirigencia a contemplar otras alternativas. Según informó el periodista José Álvarez en El Chiringuito, el conjunto catalán realizará movimientos por Viktor Gyökeres en las próximas horas, por lo que el delantero sueco se convirtió en el último nombre en aparecer en la lista de candidatos que analiza Hansi Flick.

Viktor Gyökeres, el plan B del Barcelona si no llega Julián Álvarez La dirigencia del Barça tuvo una semana intensa y cerró tres operaciones, entre ellas las incorporaciones de Rodri y João Cancelo y la salida de Tommy Marqués. Ahora, la prioridad pasa por resolver el puesto de centrodelantero antes del cierre del mercado de pases, previsto para fin de mes, y Flick continúa presionando para contar con una alternativa de jerarquía para su ataque.

EFE Julián Álvarez continúa siendo la primera opción. La llegada de Miguel Ángel Gil Marín a Madrid podría facilitar una reunión con el entorno del delantero argentino para intentar destrabar una negociación que lleva varias semanas estancada. El Atlético de Madrid, sin embargo, se mantiene firme en su postura y el Barça comienza a entender que necesita tener un plan alternativo por si la operación finalmente no llega a buen puerto.

En ese escenario, Gyökeres se suma a una lista en la que también aparecen Lautaro Martínez y Luis Suárez. El sueco, actualmente en Arsenal, terminó la temporada 2025/26 con 21 goles en todas las competiciones, una cifra que no terminó de convencer por completo a los dirigentes londinenses. Incluso atravesó algunos tramos de la campaña en los que perdió su lugar como titular indiscutido.