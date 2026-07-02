El emotivo regalo que Cabo Verde le prepara a Messi antes del duelo contra la Selección argentina

El presidente del país africano reveló que le hará un emotivo regalo a Lionel Messi en la previa del cruce por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi recibirá un emotivo regalo por parte del presidente de Cabo Verde en la previa del choque por los 16vos de final.

La Selección argentina enfrentará este viernes desde las 19 a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aunque el conjunto africano intentará seguir haciendo historia en su primera participación en una Copa del Mundo, en la previa del encuentro también hubo tiempo para los homenajes. El protagonista será Lionel Messi, quien recibirá un reconocimiento especial de parte del país rival.

Quien dio a conocer el gesto fue José Maria Pereira Neves, presidente de Cabo Verde. En diálogo con distintos medios, el mandatario explicó que le entregarán al capitán argentino una camiseta oficial de la selección caboverdiana con el número 10 y el apellido "Messi" estampado en la espalda, como muestra de admiración por su extraordinaria carrera.

El presidente de Cabo Verde reveló que le hará un regalo a Messi "Es un gran honor recibir a Lionel Messi y a la Selección argentina", expresó Neves. Además, aseguró que considera al rosarino uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y remarcó que el presente busca reconocer todo lo que representa para el fútbol mundial. Sin embargo, dejó en claro que la admiración quedará de lado cuando empiece a rodar la pelota: "Vamos a afrontar a Argentina y a Messi con la misma determinación, la misma voluntad y con el deseo de ganar y alcanzar la siguiente fase".

El presidente de Cabo Verde reveló que le regalará a Messi una camiseta de su país con su nombre en la espalda. EFE Pese al enorme favoritismo de la Scaloneta, el presidente caboverdiano no escondió su ilusión de dar el gran golpe del Mundial. " Creo que Cabo Verde puede vencer a Argentina por 1-0", se animó a pronosticar, confiado en el rendimiento que mostró su selección durante la fase de grupos, donde terminó segunda detrás de España tras igualar con la Roja, Uruguay y Arabia Saudita.