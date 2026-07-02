La contundente confesión de Pochettino tras la clasificación de Estados Unidos a octavos del Mundial

Estados Unidos sigue haciendo historia en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en Santa Clara, con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, y selló su clasificación a los octavos de final. Sin embargo, más allá del resultado, quien se llevó todas las miradas fue el entrenador argentino por una contundente declaración sobre su identidad.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, a Pochettino le preguntaron si, luego de conducir al seleccionado anfitrión a una instancia decisiva del torneo, ya se sentía un poco estadounidense. Su respuesta fue tan sincera como contundente: "Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%, no voy a mentir. Pero cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto".

La contundente confesión de Pochettino tras la clasificación de Estados Unidos X @SC_ESPN El ex entrenador de Tottenham y Chelsea también se refirió a la polémica expulsión de Balogun, quien vio la tarjeta roja tras un pisotón sobre Tarik Muharemovi. Pochettino no ocultó su malestar con el arbitraje: "Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros", aseguró.

Pese a jugar gran parte del partido con un hombre menos, Estados Unidos logró sostener la ventaja y sellar la clasificación. El entrenador destacó especialmente la respuesta de sus futbolistas en ese contexto: "Después de la roja estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito", afirmó.