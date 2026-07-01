Por qué lleva una banda en la cabeza Raúl Jiménez, el futbolista que estuvo a punto de morir y hoy lidera la esperanza de México en el Mundial

El goleador Raúl Jiménez ha logrado momentos memorables con la selección de México y los clubes en los que ha militado.

En este Mundial 2026, marcó su primera anotación en Copa del Mundo en el debut del Tri contra Sudáfrica el 11 de junio. Este martes anotó el segundo gol de la victoria por 2-0 de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final.

Pero hay un partido en particular del que Jiménez literalmente no tiene memoria.

La tarde del sábado 29 de noviembre de 2020, Jiménez encabezaba la ofensiva de los Wolverhampton de la Liga Premier inglesa, en un partido contra el Arsenal.

"Lo que recuerdo es que llegamos al estadio y salí a ver el campo. Y volví al vestuario… No recuerdo nada más", relató el mexicano en un documental producido por Wolves Studios y emitido por la BBC en 2021.

Por el contrario, su entrenador de entonces, Nuno Espírito Santo, cuenta que lo que ocurrió esa tarde "quedará para siempre" en su memoria: "El ruido [golpea la palma de su mano con un puño] permanecerá".

Y es que en un cobro de tiro de esquina a favor de los Wolves, Jiménez y el defensa rival David Luiz tuvieron un fortísimo choque de cabezas, que causó un sonido seco que se escuchó con claridad en el estadio vacío por las restricciones de la pandemia de covid-19.

"Supe inmediatamente que él estaba gravemente herido", cuenta el médico del equipo, Matt Perry. Luiz también resultó lesionado, pero no como el mexicano.

Getty Images Jiménez y Luiz chocaron sus cabezas al elevarse para disputar un balón.

"Teníamos mucho miedo y entonces empiezas a escuchar: 'Código rojo, código rojo'", dice Espírito Santo conteniendo las lágrimas. "Y yo solo me preguntaba '¿Qué es código rojo?'".

Era una emergencia grave. El golpe dejó a Jiménez inconsciente en el terreno de juego, lo que causó una gran movilización de jugadores y cuerpo técnico. Los servicios médicos de inmediato lo inmovilizaron en el campo y lo trasladaron a un hospital.

El delantero sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral que puso en riesgo su vida.

Fue operado de forma exitosa y estuvo cinco días hospitalizado, pero eso era solo el inicio de una larga recuperación.

"Recuerdo que, al salir del hospital, Daniela y Arya [esposa e hija, recién nacida] estaban esperándome y me recibieron con mucho amor", cuenta Jiménez. "Nunca pensé en terminar mi carrera o dejar de jugar. Siempre confié en que podía volver".

Getty Images Los jugadores pidieron de inmediato la entrada de los médicos luego del choque.

La protección a su cabeza

El delantero tardó ocho meses en volver a jugar, en agosto de 2021.

Con una fisura craneal y la incertidumbre de recibir otro golpe de un rival, o hacer un remate con la cabeza, tuvo que adaptarse a su nueva realidad.

En un inicio usó una protección semirígida que abarcaba buena parte de su cabeza y que le permitía mantener a salvo el área de la sien derecha, donde sufrió la fractura.

Tardó varios meses más en volver a retomar su nivel goleador, tanto en la Liga Premier inglesa (en la que volvió a marcar gol 301 días después del día de su lesión), como en la selección nacional.

Su participación en el Mundial de Qatar 2022, donde acarreaba otra lesión muscular, se limitó a 56 minutos, sin lograr marcar goles.

Getty Images La banda protectora cuida la zona de la sien donde Jiménez tuvo la fractura.

Desde que volvió a las canchas, Jiménez ha usado varias diademas protectoras que cumplen la misma función de la primera: proteger su cabeza en general, pero con una zona acolchada adicional en la parte de la sien derecha en la que tuvo la fractura.

A diferencia de otros jugadores que han usado protección amplia para la cabeza, como el portero checo Petr Čech o el defensa rumano Cristian Chivu, la banda protectora de Jiménez fue hecha a medida, lo que le permite tener movilidad amplia.

El goleador siempre tuvo un certero remate de cabeza, pero desde su lesión parecía limitar este recurso. Aún así, marcó casi una decena de goles así en la Liga Premier entre 2023-26.

De hecho, para el Mundial 2026, Jiménez tuvo un debut soñado con México al marcar, de cabeza, el segundo gol en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica.

Fue su primer gol en una Copa del Mundo y llegó unos meses después del fallecimiento de su padre, algo que lo conmovió hasta las lágrimas durante el festejo.

Y en la última victoria de la selección mexicana, que ganó por 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, Jiménez volvió a hacerse presente en el marcador.

Su banda protectora en la cabeza ya es un sello distintivo de su imagen, tanto como ese instinto goleador que hoy llena a todo México de esperanza.

Getty Images Pese a su lesión, Jiménez continúa rematando con la cabeza, como en el primer gol que consiguió en el Mundial 2026.

BBC

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FUENTE: BBC