Peter Shilton calentó la semifinal con Argentina y lanzó un mensaje que recordó la herida de México 86

Peter Shilton volvió a hablar antes del cruce con la Scaloneta, pidió dejar la política afuera del fútbol y alentó al equipo de Tuchel con un llamativo mensaje.

Peter Shilton nunca pudo olvidar a Diego Maradona. A casi cuatro décadas del Mundial de México 1986, el histórico arquero inglés todavía recuerda con dolor la Mano de Dios y el Gol del Siglo, las dos jugadas que marcaron la eliminación de Inglaterra frente a la Selección argentina. Ahora, en la previa de una nueva semifinal mundialista entre ambos países, volvió a ser protagonista con un mensaje que rápidamente generó repercusión.

A través de su cuenta de X, el exguardameta de los Tres Leones decidió enviarle un respaldo al equipo de Thomas Tuchel antes del choque que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026: “Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse. ¡Pueden ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!”, escribió el exarquero, que defendió el arco inglés en 125 oportunidades.

El posteo de Peter Shilton que calentó la semifinal contra Argentina Time to ignore the noise @England time to focus! You can win against Argentina tomorrow! We are owed !

For the rest I have always believed the pitch and this tournament unites the world there should never be war or politics brought into the beautiful game

Keep it off the… pic.twitter.com/nQmDq5Golp — Peter Shilton (@Peter_Shilton) July 14, 2026 La referencia al "ruido" apunta al clima que rodea el encuentro, atravesado por los antecedentes históricos entre ambos países. Si bien desde el plantel argentino, con Lionel Scaloni a la cabeza, insisten en que "es solo un partido de fútbol", el duelo inevitablemente revive el recuerdo de Malvinas y de aquellos cruces mundialistas que quedaron grabados para siempre.

En ese sentido, Shilton también pidió que las cuestiones políticas queden al margen del espectáculo deportivo: “Siempre he creído que el fútbol y este torneo unen al mundo. Nunca debería haber guerra o política en el hermoso juego. ¡Manténganlo fuera del campo! ¡Manténganlo fuera del juego!”, expresó el exarquero, quien en reiteradas ocasiones sostuvo que Inglaterra fue perjudicada por Maradona en México 1986.