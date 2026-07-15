El provocador video de Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final

Tras la victoria de España por 2-0 en semifinales, la joven figura de la Roja publicó un video con un claro mensaje en redes sociales.

Lamine Yamal fue una de las grandes figuras de España en el triunfo sobre Francia.

España se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 sobre Francia y, apenas terminó el encuentro, uno de los momentos más comentados llegó fuera del campo de juego. Lamine Yamal recurrió a sus redes sociales para compartir un video con un mensaje que no pasó inadvertido y que fue interpretado como una chicana al conjunto francés.

El joven delantero fue uno de los futbolistas más desequilibrantes de la semifinal. Durante el primer tiempo provocó el penal que permitió abrir el marcador y volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la selección española en la actualidad.

Con la clasificación asegurada, el atacante aprovechó la euforia del momento para publicar un breve video en TikTok, donde dejó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos y generó miles de reacciones.

Mirá el video que subió Lamine Yamal "España a la final, pardon pardon", escribió Lamine en su cuenta de TikTok, junto a un emoji llorando. En las imágenes aparece sonriente, señala el escudo de España y luego se cubre el rostro con la gorra que lleva puesta, en una celebración que muchos interpretaron como una referencia directa a Francia.

El video de Lamine Yamal tras eliminar a Francia La publicación se viralizó en cuestión de minutos y fue ampliamente compartida por usuarios de distintas partes del mundo, especialmente por el contexto en el que fue realizada: la eliminación de uno de los principales candidatos al título.