Video: el insólito penal de Digne a Lamine Yamal que le dio a España la ventaja ante Francia

Francia sufrió por un error de Lucas Digne y España no perdonó: Oyarzabal convirtió desde los doce pasos y escribió otra página en la historia de la selección.

Lucas Digne le comete penal a Lamine Yamal. Una jugada clave que inclinó el rumbo de la semifinal entre Francia y España.

España golpeó primero en la semifinal del Mundial 2026 gracias a una acción tan inesperada como ingenua. Cuando el partido transitaba sus primeros minutos de estudio, Lucas Digne intentó despejar una pelota dentro del área sin advertir la llegada de Lamine Yamal por detrás y terminó derribándolo. El árbitro no dudó y sancionó penal para la Roja.

El encargado de ejecutar fue Mikel Oyarzabal, que mostró toda su jerarquía para vencer al arquero francés y establecer el 1-0. Además del valor que tuvo para abrir el partido, el tanto le permitió alcanzar los cinco goles en la Copa del Mundo y consolidarse entre los máximos artilleros del certamen.

El penal de Digne contra Yamal que encaminó el triunfo de España El penal de Francia ante España Telefe La jugada volvió a dejar a Digne en el centro de las críticas por un error similar al que había protagonizado meses atrás con la camiseta del Aston Villa. En aquella semifinal de la Europa League frente al Nottingham Forest, el defensor creyó que la pelota había salido, levantó las manos y terminó provocando un penal tras un centro que impactó en su brazo.

Aquella acción terminó en gol de Chris Wood y en derrota para el equipo de Emiliano Martínez en el encuentro de ida. Aunque Aston Villa logró revertir la serie en la vuelta, el blooper quedó marcado como uno de los más llamativos de la temporada europea.