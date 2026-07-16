El desgarrador relato de un inglés que vio el partido junto a 150 mil hinchas argentinos en Buenos Aires

El miércoles por la tarde, toda la Argentina festejó el increíble pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 . Tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del campeonato, el seleccionado de Lionel Scaloni enfrentará a España para definir quién levantará la Copa del Mundo este año. Mientras miles de argentinos salieron a celebrar a las calles de cada rincón del país, los ingleses sufrieron su eliminación. Es más, un periodista inglés, que se encontraba en el Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires, contó cómo vivió la derrota de Inglaterra, rodeado de argentinos.

Se trata de Adam Hathaway , un enviado especial del medio Independent UK Edition , quien contó que vio el partido junto a otros seis colegas ingleses en la Plaza Seeber, del barrio porteño de Palermo, rodeado por una multitud de hinchas argentinos. “ ¿Crees que lo pasaste mal? Yo vi cómo Inglaterra perdía ante Argentina en Buenos Aires” , comienza el relato del periodista inglés para el medio británico.

Según contó, el grupo se dirigió al Fan Fest argentino en la capital, quedando en medio de unas 150.000 personas vestidas de celeste y blanco, una experiencia totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado a ver. “ Imagina ser siete rostros abatidos en un mar de delirio azul y blanco , con 150 000 locales enloquecidos mientras el locutor guía a la multitud en un coro de «¡Messi, Messi!»”, comentó el periodista.

“Al sonar el silbato final, la multitud que se había reunido en la Plaza Seber, a unos 40 minutos a pie del centro de Buenos Aires, en Palermo, enloqueció. El hombre al micrófono bajó entonces el tono al agregar «Por Messi, por las Malvinas» -y todo había ido tan bien hasta ese momento-”, escribió.

Enseguida, el periodista contó que, al salir de la estación Catedral de la Línea D del subte, los hinchas argentinos vociferaban: “Campeones, campeones”. También dijo que vio una moto con una bandera de Malvinas mientras intentaban alejarse del lugar. Luego, señaló, la mayoría de los hinchas se dirigió hacia el Obelisco, frente al hotel donde, casualmente, se alojaba la selección de rugby de Inglaterra antes de viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Los Pumas. “Seguramente, no habrán dormido mucho”, dio Hathaway.

Malvinas y el fútbol

Adam tuvo la oportunidad de viajar a la Argentina tres veces. Pero fue en este último viaje en el único en el que se vio interpelado por la causa Malvinas. “En mis tres viajes aquí nunca he tenido ningún problema por el conflicto de las Malvinas; la mayoría de las bromas de los locales son sobre fútbol”, sostuvo.

Antes del partido, los trabajadores salieron de sus oficinas para llegar a las zonas de hinchas. Hathaway señaló que, una hora antes del inicio, el tránsito ya era caótico. El viaje en taxi hasta la plaza tardó 50 minutos y, al llegar, el predio ya estaba colmado.

El parque fue descripto como un espacio sin alcohol, con familias en el césped antes del inicio del encuentro. También había puestos de pintura facial, empanadas y puntos de hidratación que entregaban agua. El clima cambió cuando sonaron los himnos en la pantalla gigante. Según el relato, Harry Kane y Jude Bellingham recibieron los abucheos más fuertes. Cuando apareció Messi, la multitud reaccionó con una ovación.

“La experiencia de verlo con unos cuantos colegas en medio de un parque, rodeados de aficionados rivales, fue diferente sin duda, pero la decepción sigue siendo la misma. Nunca tendremos la oportunidad de volver a hacerlo. Es una lástima que Inglaterra haya intentado dar por terminada la participación demasiado pronto. Las tiendas en Buenos Aires abrirán tarde el jueves, eso es seguro”, concluyó el inglés.