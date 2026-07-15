Argentina vs. Inglaterra: las marcas que cambiaron su nombre en inglés al español en apoyo a la Selección
En la previa del cruce Argentina vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, distintas empresas adaptaron sus campañas en redes sociales para apoyar a la "Scaloneta".
La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra llegó a tener repercusión fuera del ámbito deportivo. En la previa del partido, distintas marcas desarrollaron campañas de marketing en redes sociales con un eje común: reemplazar palabras en inglés por expresiones en español como forma de acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni. De esta forma, las cadenas internacionales eligieron traducir sus nombres en apoyo a la albiceleste en el cruce histórico.
Una de las primeras empresas en sumarse fue Easy. A través de sus redes sociales, la compañía anunció que hasta el día del encuentro dejaría de utilizar su nombre habitual. "Desde este momento y hasta el miércoles, nada de inglés. Pueden llamarnos FÁCIL", publicó.
Asimismo, renombraron algunos de sus productos estrella que, a la vez, son famosos por sus nombres en inglés. Ese fue el caso de la freidora de aire, más conocida como “air fryer”, a la que mencionaron como “la que te hace sentir saludable”. Luego, mencionaron al “blackout” como “defensor de pantallas”, y al “freezer” como el electrodoméstico “para las figuritas rivales”.
De la misma forma, Uber, reconocida aplicación de autos, realizó una publicación en su cuenta oficial de X con una insólita advertencia y una recomendación para sus pasajeros. ”El miércoles 15 de junio de 2026 no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares que aludan a cierto país", señalaron.
En el caso de Plusbelle, su CM compartió un comunicado en la cuenta de X que dice: “Debido al encuentro por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, Plusbelle informa que queda suspendida cualquier palabra en inglés hasta nuevo aviso”. De esa forma, aseguraron que usarán las siguientes palabras en todos sus productos, evitando el inglés a toda costa: champú, co-lavado, rulos, encrespado, cuidado de la piel, vestite conmigo, desempaquetar.
Dean & Dennys no se quiso quedar afuera, sumándose a la tendencia. Por ello, cambiaron el nombre de su cuenta de Instagram, temporalmente, a “Diego y Lionel”. “No es un partido más. No hay cheeseburger. No hay smash burger. No hay crinkle fries. Hay hamburguesas con queso, hamburguesas bien aplastadas y papas fritas onduladas. Y, por un rato, tampoco somos Dean & Dennys Somos DIEGO Y LIONEL. Nos vemos saltando, alentando a la Selección. ¡Vamos Argentina!, reza el comunicado de la cadena de hamburguesas.
Por su parte, Marolio se diferenció del resto al no tener que traducir su nombre. “Comunicado oficial: nosotros no tenemos nada que traducir. Marolio, históricamente orgullosos de ser argentinos. ¡Vamos Argentina!”, se puede leer en el poste de Instagram de la famosa marca de pastas, mate, café y palmitos.
Otras acciones de Marketing en redes
La popular plataforma de streaming Netflix tampoco quiso quedarse afuera para alentar a la Argentina en la previa del partido ante Inglaterra y, si bien no se cambió el nombre, eligió expresar una frase en apoyo al seleccionado de Lionel Scaloni. “Si no fuera un cartel, saltaría para no ser inglés”, se pudo leer en el icónico cartel ubicado en la esquina de Avenida Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.
Además, subieron la foto en la cuenta de Instagram para el público argentino con la siguiente descripción: “Siempre cartel, nunca billboard”.