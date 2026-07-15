Argentina vs. Inglaterra: las marcas que cambiaron su nombre en inglés al español en apoyo a la Selección

En la previa del cruce Argentina vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, distintas empresas adaptaron sus campañas en redes sociales para apoyar a la "Scaloneta".

La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra llegó a tener repercusión fuera del ámbito deportivo. En la previa del partido, distintas marcas desarrollaron campañas de marketing en redes sociales con un eje común: reemplazar palabras en inglés por expresiones en español como forma de acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni. De esta forma, las cadenas internacionales eligieron traducir sus nombres en apoyo a la albiceleste en el cruce histórico.

Una de las primeras empresas en sumarse fue Easy. A través de sus redes sociales, la compañía anunció que hasta el día del encuentro dejaría de utilizar su nombre habitual. "Desde este momento y hasta el miércoles, nada de inglés. Pueden llamarnos FÁCIL", publicó.

Easy pasó a llamarse Fácil. Instagram Asimismo, renombraron algunos de sus productos estrella que, a la vez, son famosos por sus nombres en inglés. Ese fue el caso de la freidora de aire, más conocida como “air fryer”, a la que mencionaron como “la que te hace sentir saludable”. Luego, mencionaron al “blackout” como “defensor de pantallas”, y al “freezer” como el electrodoméstico “para las figuritas rivales”.

De la misma forma, Uber, reconocida aplicación de autos, realizó una publicación en su cuenta oficial de X con una insólita advertencia y una recomendación para sus pasajeros. ”El miércoles 15 de junio de 2026 no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares que aludan a cierto país", señalaron.

En el caso de Plusbelle, su CM compartió un comunicado en la cuenta de X que dice: “Debido al encuentro por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, Plusbelle informa que queda suspendida cualquier palabra en inglés hasta nuevo aviso”. De esa forma, aseguraron que usarán las siguientes palabras en todos sus productos, evitando el inglés a toda costa: champú, co-lavado, rulos, encrespado, cuidado de la piel, vestite conmigo, desempaquetar.