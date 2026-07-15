Once argentinos que dejaron sus huellas en Inglaterra

Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades históricas más conocidas del deporte y la política. Sin embargo, también comparten una historia menos difundida: la de argentinos que lograron destacarse en universidades, clubes, escenarios, laboratorios y circuitos internacionales del Reino Unido gracias a méritos propios y reconocimientos comprobables.

Diego Armando Maradona . Ningún argentino ocupa un lugar tan singular en la memoria colectiva inglesa como Diego Maradona. El 22 de junio de 1986 marcó los dos goles más famosos de la historia de los Mundiales frente a Inglaterra : la "Mano de Dios " y el " Gol del Siglo ". El primero generó una de las mayores polémicas del fútbol; el segundo fue elegido por la FIFA como el mejor gol en la historia de los Mundiales. Pese al dolor deportivo que provocó aquella derrota, diarios como The Guardian, The Times y la BBC terminaron reconociendo a Diego Armando Maradona como uno de los futbolistas más extraordinarios de todos los tiempos. Su figura sigue ocupando documentales, libros y especiales de la televisión británica.

Osvaldo Ardiles . Cuando llegó al Tottenham Hotspur en 1978, el fútbol inglés casi no incorporaba jugadores extranjeros. Ardiles disputó más de 300 partidos con el club londinense, conquistó la FA Cup en 1981 y otra en 1982, además de la Copa UEFA en 1984. Durante la Guerra de Malvinas regresó temporalmente a Sudamérica, pero el Tottenham mantuvo públicamente su respaldo y la hinchada nunca dejó de ovacionarlo. Décadas después fue incorporado al Hall of Fame del club y continúa siendo uno de los futbolistas más queridos de su historia.

"Diego es eterno", "El mundo perdió a una leyenda" y "Maradona, el genio imperfecto del fútbol" en la tapa de los principales diarios de Inglaterra (The Guardian, The Independent y The Mirror) cuando informaron su muerte en noviembre de 2020.

Mauricio Pochettino . Tras dirigir al Southampton en 2014 asumió en Tottenham Hotspur y transformó al equipo en protagonista del fútbol europeo. En la temporada 2018-2019 llevó al club a disputar por primera vez una final de la Liga de Campeones de la UEFA. La prensa británica destacó repetidamente su capacidad para desarrollar futbolistas jóvenes y construir equipos competitivos con presupuestos inferiores a los de otros gigantes ingleses.

La prensa británica destacó que tanto Osvaldo Ardiles como Ricardo Villa comenzaron a aportar técnica al mediocampo en el fútbol inglés, caracterizado en ese entonces por la fuerza física más que por la inteligencia en el juego.

César Milstein . Su historia científica está íntimamente ligada al Reino Unido. En el Laboratory of Molecular Biology de Cambridge desarrolló, junto con Georges Köhler , la técnica de los anticuerpos monoclonales, un avance que transformó la medicina moderna. El descubrimiento le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. Hoy esos anticuerpos forman parte de tratamientos contra distintos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes y patologías inflamatorias. Cambridge considera a Milstein como una de las figuras más importantes de su historia científica reciente.

Jorge Luis Borges. Pocos escritores latinoamericanos alcanzaron un reconocimiento comparable en Gran Bretaña. En 1971 la Universidad de Oxford le otorgó el doctorado honoris causa y sus obras ingresaron al programa de estudio de universidades como Oxford, Cambridge, King's College London y University College London. Escritores británicos como Martin Amis, Ian McEwan y Julian Barnes destacaron públicamente la influencia deJorge Luis Borges en la literatura contemporánea. Por su pasión por Shakespeare, Chesterton, Stevenson y la tradición literaria inglesa numerosos críticos lo definieron como "el más británico de los escritores argentinos".

Jorge Luis Borges fotografiado con su madre Leonor Acevedo Suárez en el puente de Westminster en Londres. Harry Dempster, perfil.com y batimes.com.ar

Juan Manuel Fangio. La Fórmula 1 nació en Europa y tuvo en Gran Bretaña uno de sus principales escenarios. Allí Fangio construyó buena parte de su leyenda. Ganó el Gran Premio de Gran Bretaña en 1956 (Silverstone) y en 1957 (Aintree), obtuvo cinco campeonatos mundiales y estableció un récord que permaneció vigente durante casi medio siglo. Revistas especializadas como Autosport y medios como la BBC continúan ubicándolo entre los mejores pilotos de todos los tiempos, junto con Jim Clark, Ayrton Senna y Michael Schumacher. Su nombre sigue siendo una referencia obligada para cualquier aficionado británico al automovilismo.

Juan Manuel Fangio sigue siendo uno de los pilotos más laureados de la Fórmula 1. F1.com

Gabriela Sabatini. Wimbledon fue el torneo donde Gabriela Sabatini construyó una de las relaciones más sólidas con el público británico. Alcanzó las semifinales en individuales en 1986 y 1991, fue finalista del dobles femenino en 1988 junto con Steffi Graf y disputó trece ediciones consecutivas del Grand Slam londinense entre 1985 y 1995. Más allá de los resultados, la prensa británica destacó durante años su elegancia dentro de la cancha, su profesionalismo y su comportamiento deportivo. Su figura continúa apareciendo en los especiales históricos de Wimbledon y es considerada una de las grandes tenistas internacionales de la era moderna.

Gabriela Sabatini ganó el US Open en individuales, convirtiéndose en la única tenista argentina en lograrlo instagram: sabatinigaby

Gustavo Cerati. Pocos músicos argentinos desarrollaron un diálogo tan profundo con la tradición musical británica. En Soda Stereo incorporó influencias del post-punk, la new wave y el rock alternativo de bandas como The Police, The Cure y Echo & The Bunnymen. Como solista actuó en Londres y su obra fue reseñada por medios especializados británicos interesados en la escena latinoamericana.

Cuando Gustavo Cerati tocó en Inglaterra. Ocurrió el 12 de octubre de 2006 en The Forum (actualmente O2 Forum Kentish Town) Con capacidad para 2000 personas fue su primera y única presentación solista en la capital inglesa, con un recital a sala llena. archivo

Carlos Reutemann. El santafesino disputó 146 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1972 y 1982. Su carrera estuvo estrechamente vinculada con escuderías británicas: debutó con Brabham, compitió para Lotus y llegó a Williams, donde peleó el campeonato mundial de 1981 hasta la última carrera, perdiéndolo por apenas un punto frente a Nelson Piquet. Ese desempeño convirtió a Reutemann en uno de los pilotos extranjeros más respetados por la prensa especializada inglesa y en una figura muy valorada dentro de la historia de Williams Racing.

Victoria Ocampo. Mucho antes de que la globalización facilitara los intercambios culturales, Victoria Ocampo construyó un puente permanente entre Argentina y el Reino Unido. Desde la revista Sur difundió la obra de autores como Virginia Woolf, Aldous Huxley, Graham Greene y T. E. Lawrence entre los lectores argentinos, mientras promovía la literatura latinoamericana en Europa. Mantuvo una extensa correspondencia con intelectuales británicos y fue recibida en distintos ámbitos académicos y de cultura inglesa.

El capitán: Lionel Messi. Si Maradona le marcó dos goles a Inglaterra por un partido inolvidable, Lionel Messi lo hizo por la continuidad de una carrera extraordinaria. Durante casi dos décadas enfrentó a clubes ingleses en la Liga de Campeones con Barcelona y Paris Saint-Germain, acumulando 27 goles frente a equipos de la Premier League. Su consagración en el Mundial de Qatar 2022 terminó de consolidar un reconocimiento que ya era enorme. Medios como la BBC, The Guardian, The Telegraph y FourFourTwo lo ubican regularmente entre los mejores futbolistas de todos los tiempos, mientras que numerosos exjugadores ingleses —entre ellos Gary Lineker, Rio Ferdinand y Alan Shearer— destacaron públicamente su talento. Para buena parte de la prensa británica, la histórica discusión entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi terminó con ambos integrando el reducido grupo de los mayores futbolistas de la historia.

Lionel Messi en la prensa británica. @mgsimonovich

Un equipo que trascendió las diferencias

Los once protagonistas de esta selección llegaron desde ámbitos muy distintos: fútbol, automovilismo, ciencia, literatura, música y tenis. Sin embargo, todos alcanzaron algo en común: el reconocimiento de instituciones, universidades, clubes, medios especializados o del propio público británico. No representan una simpatía política ni una coincidencia histórica entre ambos países. Representan el valor del talento cuando logra superar fronteras.

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra seguirá escribiendo nuevos capítulos en el deporte y la diplomacia. Pero estas once historias muestran otra realidad menos conocida: la de argentinos que dejaron una huella concreta en el Reino Unido gracias a descubrimientos científicos, libros, canciones, triunfos deportivos y proyectos culturales que todavía hoy continúan siendo admirados.