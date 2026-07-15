Lujo, pasión y música en el estadio: la exclusiva previa de Argentina - Inglaterra

El Mundial es mucho más que fútbol. Un recorrido exclusivo por el estadio en la previa de Argentina-Inglaterra: los hinchas, la VIP y todo el entorno.

En el estadio de un equipo de la NBA se montó una "maga VIP" para los hinchas.

Argentina-Inglaterra es el partido más esperado del mundial. Además de ser una semifinal, es un encuentro con mucha historia. Desde temprano los hinchas comenzaron a copar en Mercedes Benz Stadium de Atlanta, donde se juega el partido.

Como el Mundial es mucho más que fútbol, el show, el lujo y el folklore mundialista están presentes. Antes de ingresar al estadio en sí, hay una serie de espacios destinados a disfrutar de la previa. Se trata del "hospitality", el sector donde algunos hinchas pueden disfrutar de bebidas, comidas y hasta música.

En la VIP hay mucha comida, mucha bebida, música y muchas actividades lúdicas. La mayoría de los juegos tienen que ver con el fútbol. El escenario para la previa es el estadio de los Atlanta Hawks, el equipo de la NBA cuyo estadio ahora está reconvertido por el mundial de fútbol.

En imágenes: la previa en la VIP del estadio El estadio de los Atlanta Hawks se convirtió en una mega VIP para el partido de Argentina-Inglaterra. MDZ Un DJ anima la previa en el estadio cerrado donde se montó el hospitality. MDZ Hinchas argentinos esperan el partido en la VIP. MDZ Un hincha inglés, en la previa a la semifinal. En la calle: hinchas y alcohol En los alrededores del estadio el clima comienza a calentarse. No hay diferenciación de ingresos por hinchadas y aunque se impusieron algunas restricciones, igual hay cruces. En los alrededores se nota el consumo de alcohol, por ejemplo.