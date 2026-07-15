¿Vuelos con Wi Fi? Una low cost tendrá Starlink en sus viajes y los pasajeros festejan

Una aerolínea low cost confirmó que tendrá Wi Fi en sus vuelos gracias a un convenio con Starlink para sus viajes. Cómo se podrá contratar el servicio.

JetSmart confirmó en las últimas horas en un comunicado oficial que se convertirá en la primera aerolínea low cost de Sudamérica en ofrecer Starlink, el WiFi más rápido del cielo y conectividad satelital de última generación en sus vuelos en más de 1.000 aeronaves a nivel mundial.

De esta forma, JetSMART anunció la incorporación de Starlink, la constelación satelital más avanzada del mundo, desarrollada por SpaceX, convirtiéndose en la primera aerolínea ultra low cost de Sudamérica en ofrecer el WiFi más rápido del cielo a sus pasajeros.

Vuelos con Wi-FI y chau al "modo avión" en los viajes Si bien en cada viaje se recomienda seguir utilizando el modo avión, ahora se podrá contar con el servicio de internet en el aire sin quedar desconectados por completo a la hora de tomar un vuelo nacional o internacional. Las dos funciones son compatibles ya que el modo avión deja inhabilitados los datos móviles y la posibilidad de recibir llamadas en esa señal.

"El servicio transformará la experiencia a bordo al ofrecer conectividad de banda ancha confiable durante el vuelo, permitiendo disfrutar de streaming en HD, videojuegos en línea, trabajo remoto y mucho más. El acuerdo implica la instalación de terminales Starlink en todos los aviones de la flota", confirmaron desde la low cost.

Esto permitirá ofrecer el servicio de WiFi desde el despegue hasta el aterrizaje, con independencia de la ruta o el destino, lo que posibilitará el acceso digital en una de las regiones de mayor crecimiento en aviación comercial del mundo, en toda la red de más de 90 rutas que la compañía opera actualmente.