Locura por el Mundial 2026: despertó de la anestesia y lo primero que hizo fue cantar "La cuarta estrella"

El actor Sebastián Reggio emocionó a las redes al entonar un hit del Mundial 2026 después de pasar por una intervención quirúrgica.

La pasión por la Selección argentina volvió a dejar una escena que trascendió las fronteras. Sebastián Reggio, un actor de doblaje de 22 años, se hizo viral luego de publicar un video en el que aparece bajo los efectos de la anestesia, minutos después de una cirugía, celebrando la victoria de la Albiceleste contra Egipto en el Mundial 2026.

X: @miru2895z Hijo de padre argentino y madre venezolana, el joven compartió las imágenes en sus redes sociales y explicó que la intervención coincidió con el partido de octavos de final de Argentina. Al enterarse de la clasificación del equipo de Lionel Scaloni, no pudo contener la emoción y comenzó a cantar el tema que se convirtió en uno de los himnos espontáneos de la competencia.

La emoción por Argentina cruzó el quirófano En el video, Reggio entona el estribillo de "La cuarta estrella", mientras todavía permanece en recuperación tras la operación. Incluso, cuando quienes lo acompañan le proponen cantar una canción vinculada al Real Madrid, responde con una negativa y vuelve a expresar su entusiasmo por el seleccionado argentino.

El actor explicó que la cirugía fue un éxito y que ahora comenzará el proceso de rehabilitación. Sin embargo, el momento que captó la atención de miles de usuarios fue su reacción completamente espontánea al conocer el resultado del encuentro.