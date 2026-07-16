Cómo inscribirse a un curso de conversación en inglés en Mendoza y gratis

La Ciudad de Mendoza lanzó una nueva capacitación gratuita destinada a personas que deseen mejorar su fluidez en inglés . Se trata de un curso de conversación orientado a mayores de 18 años que ya cuentan con conocimientos básicos del idioma y buscan ganar confianza al momento de hablar.

La propuesta comenzará el 21 de julio y tendrá una duración de tres meses . Las clases estarán a cargo de la licenciada Andrea Adrove y se dictarán los martes y jueves, de 10.30 a 12, en el CIC N.º 1, ubicado sobre Avenida San Martín 3550, en la Ciudad de Mendoza.

A diferencia de los cursos tradicionales centrados en la gramática, esta iniciativa propone una metodología práctica basada en conversaciones, debates, juegos pedagógicos y dinámicas grupales. El objetivo es que los participantes amplíen su vocabulario, mejoren la pronunciación y desarrollen mayor seguridad para comunicarse en situaciones cotidianas.

El curso es completamente gratuito, aunque cuenta con 40 cupos disponibles, por lo que desde el municipio recomendaron realizar la inscripción lo antes posible.

Los interesados deberán ser mayores de 18 años y acreditar conocimientos básicos de inglés. La inscripción permanecerá abierta hasta completar las vacantes habilitadas.

La iniciativa forma parte de las propuestas educativas impulsadas por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para ampliar las oportunidades de formación de vecinos y vecinas. En este caso, el foco está puesto en fortalecer las habilidades comunicativas en uno de los idiomas más demandados tanto en el ámbito académico como laboral.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Dirección de Educación de la Ciudad de Mendoza o consultar los canales oficiales del municipio, donde también se encuentra disponible el formulario de inscripción.