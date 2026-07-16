Tiene 9 años, es ciego, pero siguió el partido de Argentina - Inglaterra con un ingenio de su papá

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial dejó festejos en todos los rincones del planeta, pero también regaló una de las historias más emotivas del torneo. El protagonista es Alireza Babajani, un niño iraní de 9 años que, pese a ser ciego desde su nacimiento, vivió con intensidad el triunfo argentino sobre Inglaterra.

El pequeño padece amaurosis congénita de Leber, una enfermedad genética que le impide ver. Sin embargo, esa limitación nunca fue un obstáculo para disfrutar del fútbol gracias a la creatividad de su padre.

Durante el encuentro, el hombre utilizó una maqueta táctil del campo de juego diseñada especialmente para su hijo. Mientras observaba el partido por televisión, iba guiando sus manos sobre el tablero y le describía cada pase, movimiento y avance de la pelota.

Así, Alireza pudo imaginar el desarrollo del juego y estalló de alegría con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en un video que rápidamente se volvió viral y emocionó a miles de usuarios en las redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas en distintos países y despertaron elogios por el ingenio del padre y el fuerte vínculo que mantiene con su hijo. Para muchos, se convirtió en una de las postales más conmovedoras que dejó esta Copa del Mundo.

Ser ciego y sentir el fútbol

Tiene 9 años, es ciego, pero siguió el partido de Argentina de una manera muy especial

La maqueta táctil nació con un objetivo claro: permitir que Alireza pudiera seguir los partidos como cualquier otro fanático. Sobre esa representación del campo de juego, su padre reproduce el recorrido de la pelota, las posiciones de los futbolistas y las jugadas más importantes.

La combinación entre el tacto y el relato transforma cada encuentro en una experiencia inmersiva, permitiéndole al niño vivir el deporte de una manera diferente, pero con la misma pasión.

Más allá del fútbol, Alireza también encontró en la música otra forma de expresarse. Desde muy pequeño comenzó a estudiar piano con el apoyo de su familia y desarrolló un notable talento.

El deporte y la música se convirtieron así en los dos grandes motores de su vida, demostrando que las barreras pueden superarse cuando existen acompañamiento, creatividad y oportunidades.

Argentina ya piensa en la final

Tras vencer 2-1 a Inglaterra, la Selección Argentina jugará la final del Mundial frente a España, en un duelo que también tendrá como gran atractivo el esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Mientras el equipo de Lionel Scaloni prepara el partido decisivo, la historia de Alireza ya quedó grabada entre los momentos más emotivos del campeonato, como un ejemplo de que la pasión por el fútbol también puede sentirse con las manos y el corazón.