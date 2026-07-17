Jennifer Lopez apareció con un espectacular vestido de piedras preciosas: ¡mirá!

Jennifer Lopez deslumbró en Sicilia con un diseño exclusivo de Dolce & Gabbana, adornado con piedras preciosas y cristales. Mirá las fotos en la nota.

Jennifer López fue una de las grandes estrellas del desfile de Dolce & Gabbana, celebrado en la histórica ciudad de Taormina, Sicilia. Allí, la cantante lució un vestido de escote corazón y silueta ajustada, viéndose como una verdadera obra de arte inspirada en la exuberante vegetación y la rica historia de la región.

El detalle más impactante fue la incrustación de piedras preciosas y cristales de colores: rubíes, esmeraldas, zafiros y otras gemas se entrelazaron en un diseño que recreaba flores y hojas con un realismo sorprendente, con la superficie completamente bordada en lentejuelas doradas.

Para completar el atuendo, Jennifer sumó una capa a juego, de largo hasta el suelo, con la misma base dorada y bordados florales. Por último, llevó un bolso de mano dorado estilo "box", que recordaba a un cofre del tesoro, y unos zapatos a tono.