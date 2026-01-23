El Banco Central sigue en modo aspiradora y engrosa sus reservas ante la atenta mirada del FMI

En el cierre de la semana, el Banco Central avanzó con más compras de divisas: fueron US$75 millones este viernes.

De esta forma, ya compró US$978 millones en lo que va de enero, y cumplió los objetivos planteados ante el Fondo Monetario Internacional , que elogió a la Argentina en el marco del Foro Económico de Davos .

Las reservas superaron largamente los US$45.000 millones y llegaron a US$45.561 millones. Se trata del nivel más alto desde 2021 y con una ventaja agregada: la cotización de la divisa retrocede.

El tipo de cambio minorista retrocedió a $1.455 contabilizando lo que va del mes, lo que representó un descenso del 2%, a pesar de que este viernes el billete verde subió.

El vicepresidente del Banco Central , Vladimir Werning, estimó ante inversores que las empresas todavía podría colocar deuda por unos US$6.500 millones, lo que permitirá engrosar aún más las reservas .

Analistas aguardan que el BCRA siga comprando dólares en las próximas semanas y destacan que la acumulación de reservas es una señal contundente de solvencia.

Empresas como YPF, Scania, Telecom y Macro protagonizaron colocaciones de deuda que contribuyeron al plan oficial de acumulación de reservas.

A esto se suma que el riesgo país cayó a 527 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años y medio. Esto posiciona cada vez mejor a la Argentina para salir a buscar financiamiento en los mercados globales.