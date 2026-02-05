Menos de 20.000 dólares: así es el auto chino más barato del mercado argentino

El mercado argentino empieza a abrirle la puerta, después de varias idas y vueltas, a más autos procedentes de China , hoy el mayor productor de vehículos del mundo. Por ahora, la llegada se da en formato preventa, pero ya hay un auto que se destaca por una cifra que no se ve todos los días.

Se trata del auto JMEV Easy 3. En el sitio oficial de JMEV Argentina lo presentan como un “city car” pensado para moverse por la ciudad, con un enfoque en diseño, tecnología y sostenibilidad. Es 100% eléctrico y declara una autonomía de 330 kilómetros.

En cuanto a medidas, el auto tiene 3720 mm de largo, 1640 mm de ancho y 1535 mm de alto. Su peso en vacío es de 1060 kilos y la potencia máxima informada es de 50 kW (68 CV).

El auto de la marca china JMEV se ofrece como city car eléctrico y busca ganarse un lugar con un precio por debajo de los 20.000 dólares.

El modelo suma cuatro modos de conducción (Eco, Normal, Sport y One Pedal) y una batería de ion-litio de 30,24 kWh con refrigeración líquida, un sistema que busca mejorar la eficiencia térmica y la durabilidad. La autonomía de 330 kilómetros está informada bajo el ciclo CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) .

En el exterior, el auto combina un diseño moderno y funcional, con parrilla iluminada con tira LED, faros halógenos con proyector y DRL, y llantas de aleación de 15 pulgadas. Por dentro, incorpora una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas con Mirror Link y Bluetooth, climatizador automático, volante multifunción regulable en altura y tapizados de tela.

Un dato clave para el uso diario es la carga: el auto puede conectarse a un enchufe doméstico y, según lo informado, alcanza el 80% en 6 horas.

easy 3 2.v1 Interior del auto con pantalla central de 10,1 pulgadas y conectividad pensada para el uso urbano. JMEV

Cuánto cuesta el auto chino más barato del mercado argentino

En la web de JMEV Argentina, el precio publicado para este auto figura en 18.900 dólares. Sin impuestos nacionales, el valor indicado baja a 15.619,86 dólares. Así está compuesto el ránking de los autos más baratos en Argentina:

Renault Kwid: USD 17.,430.

Fiat Mobi: USD 18.580.

Hyundai HB20: USD 18.850.

JMEV Easy 3: USD 18.900.

Jac S2: USD 19.710.

Fiat Argo: USD 20.440.

Fiat Cronos: USD 21.240.

Citroën C3: USD 21.290.

Peugeot 208: USD 21.360.

Chevrolet Onix: USD 21.510.

La marca detrás del auto

El auto JMEV Easy 3 no es un lanzamiento aislado: proviene de JMEV, sigla de Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle Co., Ltd., una automotriz china especializada en vehículos eléctricos fundada en 2015 y con sede en Nanchang, China. JMEV nació como una división del grupo automotriz Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) centrada en movilidad eléctrica y, desde 2019, funciona como una empresa conjunta (joint venture) con Groupe Renault, que es el accionista mayoritario con el 50 % de las acciones, mientras que JMCG y un fondo de desarrollo agrícola chino aportan el resto.

Esta alianza con Renault —un actor histórico en el mercado europeo de autos eléctricos— le da a JMEV respaldo tecnológico y acceso a redes globales de desarrollo y producción.

A nivel global, JMEV se posiciona como una marca con foco exclusivo en autos eléctricos urbanos, con una plataforma modular que comparte componentes entre diferentes modelos, orientada a ofrecer vehículos compactos, eficientes y accesibles. La empresa construye sus unidades en instalaciones propias en China y ha superado más de 100.000 ventas acumuladas, lo que muestra cierto nivel de crecimiento y experiencia en el segmento de eléctricos.