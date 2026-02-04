Persecución, disparos y un final accidentado: el operativo en Las Heras para recuperar un auto robado

Un delincuente protagonizó una temeraria persecución y logró darse a la fuga la madrugada de este miércoles en Las Heras . El sospechoso conducía un auto robado , el cual fue recuperado luego de que el sospechoso colisionó contra una movilidad policiales. A raíz de eso, dos efectivos resultaron con lesiones.

El episodio tuvo su inicio pasadas las 3 cuando uniformados lasherinos detectaron un Ford Fiesta gris, cuyo conductor mostraba una actitud sospechosa, por lo que se intentó identificarlo. No obstante, el sujeto evadió el control e inició una fuga a toda velocidad.

En medio de la persecución por el interior del barrio Yapeyú , el individuo al mando del automóvil realizó peligrosas maniobras que ponían en riesgo la vida de terceros, motivo por el cual se solicitó el apoyo de otras movilidades de la jurisdicción.

Al cabo de algunos minutos, mientras la carrera para atrapar al sospechoso se extendía hacia el barrio Eva Perón , dos patrullas se sumaron al operativo. Seguidamente, continuaron por calle San Martín hacia el sur y luego por Pellegrini.

Finalmente, el malviviente giró hacia una calle sin salida, donde quedó acorralado por dos movilidades. Acto seguido, los policías descendieron de los vehículos para proceder con la aprehensión del individuo, aunque este no depuso su actitud evasiva y aceleró con claras intenciones de impactar a los funcionarios.

Disparos, choques y la huída del sospechoso

Fue allí que los efectivos hicieron uso de sus armas reglamentarias, realizando disparos hacia las ruedas del vehículo. Eso provocó que el delincuente colisionara una de las movilidades, provocándole daños en la puerta derecha delantera, y luego continuara el escape nuevamente hacia calle San Martín, esta vez en dirección al norte.

De esa forma, la persecución siguió hasta el cruce de calles San Martín y Entre Ríos, donde el sospechoso abandonó el rodado y bajó portando un arma de fuego. Así, logró fugarse hacia un pasillo del barrio Yapeyú, perdiéndose de vista de los uniformados.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 09.07.33(1)

Más allá de que se realizó un operativo cerrojo y rastrillajes por las inmediaciones, el personal policial no logró dar con el sujeto. Pese a eso, sospechan que se trata de un conocido malviviente lasherino, motivo por el que aguardaban el resultado de una serie de peritajes para confirmar su identidad, revelaron fuentes allegadas al caso.

Por su parte, durante el operativo también se produjo un accidente entre otras dos movilidades, en el cruce de calles San Martín y Coni, una de las cuales resultó con daños totales en la parte trasera, agregaron.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 09.07.32

Finalmente, de los trabajos sobre el Ford Fiesta en el que se movilizaba el maleante, se estableció que llevaba puesta una chapa patente apócrifa. Por eso, al verificar el dominio que figuraba en los cristales del vehículo, pudieron confirmar que presentaba una medida pendiente con la Justicia.