Tiene 15 años, manejaba una moto robada y protagonizó una persecución policial en Las Heras

Una persecución por el departamento de Las Heras terminó el domingo con la caída de un adolescente de 15 años. El menor de edad manejaba una moto robada y fue descubierto en plena vía pública. Debido a que es inimputable, fue entregado a sus padres.

Todo comenzó alrededor de las 19.45 de la mencionada fecha cuando policías detectaron a dos sujetos en actitud sospechosa, quienes circulaban en una Voge 300 DS , y se dieron inmediatamente a la fuga.

Así, se inició una persecución a la que se sumaron efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) , que siguieron de cerca al rodado por calle Los Castaños, donde pudieron darles alcance a los individuos.

En ese punto, ambos abandonaron la motocicleta e irrumpieron en un domicilio para ocultarse de los funcionarios. Sin embargo, el propietario del inmueble dio permiso a los efectivos para entrar.

Allí, uno de los sospechosos saltó una medianera hacia un terreno baldío aledaño de calle Rafael Obligado , donde finalmente fue atrapado por uno de los uniformados. Al identificarlo, constataron que se trataba de un chico de 15 años, con domicilio en calle Francia de Las Heras.

El reciente robo de la moto

El menor de edad terminó siendo trasladado en calidad de guarda a la Comisaría 16°, junto con la motocicleta secuestrada, la cual presentaba pedido de secuestro por una denuncia de robo simple radicada miércoles 27 de enero.

image La motocicleta había sido denunciada como robada días atrás. Gentileza.

En tanto, se verificó que el adolescente no contaba con antecedentes en la Unidad Provincial de Abordaje de Niños y Adolescente (UPANA), anteriormente conocida como Comisaría del Menor, motivo por el cual no tomaron intervención los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).

Así las cosas, terminó siendo entregado a sus padres, quienes se presentaron en la citada dependencia policial lasherina.