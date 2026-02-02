Adiós manchas en tapizados: el truco casero con 3 ingredientes que promete una limpieza profunda en tu auto
Una forma rápida y económica de eliminar olores y suciedad acumulada que se ha convertido en tendencia. Obtén una limpieza profunda con pocos ingredientes.
Mantener el auto limpio puede ser todo un desafío. A veces derramamos bebidas o transportamos a nuestras mascotas sucias que provocan manchas casi imposibles de sacar. Sin embargo, hemos encontrado un truco con solo 3 ingredientes que promete resultados rápidos y sin gastar mucho.
Por lo general, cuando notamos que nuestro auto tiene manchas viejas recurrimos a un limpiador multiusos que se prepara con medio litro de agua, cinco cucharadas de alcohol y cinco gotitas de detergente de cocina. Pero esta preparación no promete quitar todas las manchas, por eso te compartimos la que es tendencia.
El truco para dejar tu auto brillante
Quienes la han probado aseguran que da mejores resultados para limpiar esas manchas del tapizado del auto que no salieron en la primera pasada. Esta se prepara con 3 ingredientes que seguro tenés en casa o podés conseguir fácilmente en cualquier tienda, aunque recomendamos utilizar guantes antes de manipular esta mezcla.
Para una limpieza profunda necesitas media taza de vinagre blanco, una cucharada de bicarbonato de sodio y medio litro de agua tibia. Estos ingredientes actúan como desinfectantes y limpiadores que eliminan olores y manchas desde el primer uso.
Primero tienes que aspirar o cepillar los asientos y luego aplicar la mezcla sobre lo que quieres eliminar. Deja reposar unos segundos y cepilla con movimientos circulares. Seca suavemente con un paño y aspira nuevamente para finalizar la limpieza.