El 0 km más accesible de Argentina: cuánto cuesta el modelo más económico en enero 2026
Una rebaja en el modelo de entrada de Renault movió el tablero de los 0 km y volvió a poner el foco en el segmento urbano.
El comienzo de 2026 trajo una novedad para quienes siguen de cerca las listas oficiales: el vehículo 0 km de menor precio en el país ajustó su valor hacia abajo y marcó un punto de referencia más bajo para el mercado.
El cambio llegó de la mano de Renault, que retocó el precio de su opción más económica y dejó una señal clara en un rubro donde, mes a mes, cualquier variación se traduce en decisiones de compra, demoras o planes que se rearman.
Un número que baja y vuelve a fijar el umbral
El modelo que encabeza la tabla es el Renault Kwid. En enero de 2026 pasó a venderse a $25.540.000, por debajo de los $26.510.000 que figuraban al cierre de diciembre. La diferencia implica una baja del 3,7% y, llevado a pesos, un alivio de $970.000 para quien evalúa retirar una unidad nueva. En un contexto en el que el acceso al 0 km está cada vez más condicionado por el presupuesto, la marca apuesta a reforzar la presencia del modelo en la franja de autos urbanos, donde el precio suele ser el argumento que inclina la balanza.
La propuesta llega importada desde Brasil y se ofrece en dos alternativas: Iconic Bitono e Iconic Outsider, ambas con el mismo valor de lista. La variante Outsider se sumó en abril de 2025 y se reconoce por barras de techo y detalles en tono amarillo citrón en paragolpes; la Bitono, en cambio, conserva como sello el techo oscuro. Bajo el capot no hay diferencias: motor 1.0 de tres cilindros, 66 CV a 5.000 rpm y 93 Nm a 4.250 rpm, asociado a caja manual de cinco marchas. En consumo mixto, la cifra informada es 15,4 km por litro. También comparte llantas bitono de 14”, despeje de 185 mm y un baúl de 290 litros que puede estirarse hasta 1.100 litros con los asientos traseros rebatidos.
Tecnología y seguridad: lo que trae el 0 km “más barato”
En conectividad, el equipamiento incluye pantalla multimedia de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, más cámara de retroceso para maniobras de estacionamiento. A eso se suman controles de audio al volante, dos parlantes y un puerto USB tipo C, que reemplaza la toma tradicional de 12 V. En seguridad, el paquete incorpora cuatro airbags (frontales y laterales), dirección eléctrica, monitoreo de presión de neumáticos, control de estabilidad (ESP) y asistencia de arranque en pendiente (HSA).
Detrás del Kwid aparecen dos rivales con precios cercanos. El Fiat Mobi figura en $27.070.000 y, a diferencia del líder, mostró un incremento de 1,6% frente al mes anterior. El tercer lugar lo ocupa el Hyundai HB20: su versión de entrada se ubica en $27.600.000 y la gama local contempla tres opciones, con un desembarco que comenzó a fines de 2024.
Con este escenario, enero abre el año con un mensaje doble: por un lado, el “piso” para llegar a un 0 km se movió hacia abajo; por el otro, la distancia con los competidores sigue siendo acotada, lo que vuelve clave mirar más que el número final. Equipamiento, consumo, seguridad, condiciones de entrega y eventuales planes de financiación pueden pesar tanto como el precio publicado cuando llega el momento de elegir.