El 0 km más accesible de Argentina: cuánto cuesta el modelo más económico en enero 2026

Una rebaja en el modelo de entrada de Renault movió el tablero de los 0 km y volvió a poner el foco en el segmento urbano.

El comienzo de 2026 trajo una novedad para quienes siguen de cerca las listas oficiales: el vehículo 0 km de menor precio en el país ajustó su valor hacia abajo y marcó un punto de referencia más bajo para el mercado.

El cambio llegó de la mano de Renault, que retocó el precio de su opción más económica y dejó una señal clara en un rubro donde, mes a mes, cualquier variación se traduce en decisiones de compra, demoras o planes que se rearman.

Un número que baja y vuelve a fijar el umbral El modelo que encabeza la tabla es el Renault Kwid. En enero de 2026 pasó a venderse a $25.540.000, por debajo de los $26.510.000 que figuraban al cierre de diciembre. La diferencia implica una baja del 3,7% y, llevado a pesos, un alivio de $970.000 para quien evalúa retirar una unidad nueva. En un contexto en el que el acceso al 0 km está cada vez más condicionado por el presupuesto, la marca apuesta a reforzar la presencia del modelo en la franja de autos urbanos, donde el precio suele ser el argumento que inclina la balanza.

La propuesta llega importada desde Brasil y se ofrece en dos alternativas: Iconic Bitono e Iconic Outsider, ambas con el mismo valor de lista. La variante Outsider se sumó en abril de 2025 y se reconoce por barras de techo y detalles en tono amarillo citrón en paragolpes; la Bitono, en cambio, conserva como sello el techo oscuro. Bajo el capot no hay diferencias: motor 1.0 de tres cilindros, 66 CV a 5.000 rpm y 93 Nm a 4.250 rpm, asociado a caja manual de cinco marchas. En consumo mixto, la cifra informada es 15,4 km por litro. También comparte llantas bitono de 14”, despeje de 185 mm y un baúl de 290 litros que puede estirarse hasta 1.100 litros con los asientos traseros rebatidos.

Renault Kwid El Renault Kwid es rival directo del Fiat Mobi, otro modelo con una propuesta, mecánica y precio similares. Renault Tecnología y seguridad: lo que trae el 0 km “más barato” En conectividad, el equipamiento incluye pantalla multimedia de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, más cámara de retroceso para maniobras de estacionamiento. A eso se suman controles de audio al volante, dos parlantes y un puerto USB tipo C, que reemplaza la toma tradicional de 12 V. En seguridad, el paquete incorpora cuatro airbags (frontales y laterales), dirección eléctrica, monitoreo de presión de neumáticos, control de estabilidad (ESP) y asistencia de arranque en pendiente (HSA).