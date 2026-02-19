Quini 6: un apostador de Córdoba ganó $600 millones en la Revancha

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 18 de febrero y dejó un ganador millonario en la Revancha.

El Quini se juega todos los miércoles y domingos en todo el país.

El Quini 6 realizó este miércoles 18 de febrero de 2026 un nuevo sorteo y dejó un millonario ganador en la modalidad Revancha. En esta oportunidad, una sola persona acertó los seis números y se llevó un pozo de $600.000.000. El afortunado hizo su jugada en la agencia Nº 330029-000, ubicada en calle Independencia 248 de la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba.

Resultados Quini 6: 18 de febrero En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 00, 02, 23, 26, 30 y 40. El pozo principal quedó vacante al no registrarse apostadores con seis aciertos, por lo que el monto se acumula para el próximo concurso.

En la Tradicional La Segunda, los números sorteados fueron 04, 11, 15, 17, 22 y 25. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos en esta categoría, por lo que el premio mayor volvió a quedar vacante y continuará incrementándose.

La gran novedad de la jornada llegó en la modalidad Revancha, donde los números favorecidos fueron 05, 08, 17, 31, 37 y 45. Allí sí hubo un ganador que se quedó con la totalidad del pozo de $600.000.000. El ticket fue confeccionado en Laboulaye, Córdoba, lo que convirtió a esa localidad en el centro de la noticia.