ARCA aplica su tasa al Quini 6: cuánto cobran realmente los ganadores
En el Quini 6 del 5 de abril, ARCA aplicó su impuesto y redujo los premios millonarios de los ganadores.
En el sorteo del Quini 6 del domingo 5 de abril, edición 3362, la modalidad Siempre Sale dejó 20 ganadores que acertaron cinco números (06, 07, 08, 12, 35 y 41). Cada uno obtuvo un premio de $16.665.085,8, repartidos en distintas provincias del país. Sin embargo, como ocurre con todos los juegos de azar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) aplica un descuento impositivo que reduce de manera significativa el monto final que reciben los apostadores.
El impacto de ARCA en los premios
La normativa establece que se descuenta un 31% sobre el 90% del valor del premio. Esto significa que, aunque los ganadores celebran cifras millonarias, el dinero que finalmente llega a sus manos es bastante menor.
El cálculo paso a paso
- Premio bruto por ganador= $16.665.085,8
- Base imponible: 90% del premio = $14.998.577,22
- Impuesto ARCA: 31% sobre esa base = $4.649.558,94
Cada apostador, luego de la retención, se lleva aproximadamente $12.015.526,86. En otras palabras, de los más de 16 millones anunciados, más de 4,6 millones quedan en manos de ARCA.
Un esquema que siempre sorprende
Este mecanismo de descuento es uniforme y se aplica a todos los premios de loterías y sorteos oficiales en Argentina. Aunque recibir más de 12 millones sigue siendo un premio que cambia la vida, la diferencia entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se cobra suele generar sorpresa entre los jugadores.
El Quini 6, uno de los juegos más populares del país, no solo reparte suerte y millones, sino que también recuerda que la carga impositiva está presente en cada premio. Los ganadores festejan, pero ARCA también se lleva su parte.