ARCA aplica su tasa al Quini 6: cuánto cobran realmente los ganadores

En el Quini 6 del 5 de abril, ARCA aplicó su impuesto y redujo los premios millonarios de los ganadores.

ARCA descuenta el 31% sobre el 90% del premio, reduciendo lo que reciben los ganadores. Foto: Archivo

En el sorteo del Quini 6 del domingo 5 de abril, edición 3362, la modalidad Siempre Sale dejó 20 ganadores que acertaron cinco números (06, 07, 08, 12, 35 y 41). Cada uno obtuvo un premio de $16.665.085,8, repartidos en distintas provincias del país. Sin embargo, como ocurre con todos los juegos de azar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) aplica un descuento impositivo que reduce de manera significativa el monto final que reciben los apostadores.

El impacto de ARCA en los premios La normativa establece que se descuenta un 31% sobre el 90% del valor del premio. Esto significa que, aunque los ganadores celebran cifras millonarias, el dinero que finalmente llega a sus manos es bastante menor.

El cálculo paso a paso Premio bruto por ganador= $16.665.085,8

Base imponible: 90% del premio = $14.998.577,22

Impuesto ARCA: 31% sobre esa base = $4.649.558,94 Cada apostador, luego de la retención, se lleva aproximadamente $12.015.526,86. En otras palabras, de los más de 16 millones anunciados, más de 4,6 millones quedan en manos de ARCA.

Con la llegada de diciembre y el cierre del año fiscal, este ajuste en el monotributo representa un paso importante para consolidar la gestión de ARCA Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA descuenta parte del premio a los 20 ganadores del Quini 6 de la edición del domingo. Foto: Walter Moreno/MDZ Un esquema que siempre sorprende Este mecanismo de descuento es uniforme y se aplica a todos los premios de loterías y sorteos oficiales en Argentina. Aunque recibir más de 12 millones sigue siendo un premio que cambia la vida, la diferencia entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se cobra suele generar sorpresa entre los jugadores.