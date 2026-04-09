Quini 6: todos los números del sorteo de este miércoles 8 de abril

En su edición 3363, el Quini 6 sorteó este miércoles 8 de abril $5.500 millones y ya se conocen los números ganadores.

El Quini 6 se juega todos los miércoles y domingos.

El Quini 6 tuvo una nueva edición este miércoles 8 de abril donde puso en juego más de $5.500.000.000. Las principales categorías quedaron vacantes aunque hubo ganadores en Siempre Sale.

Resultados del Quini 6: edición 3363 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números ganadores fueron el 01, 16, 31, 32, 34 y 44, con un pozo de $1.865.473.923,60. No hubo apostadores que acertaran los seis números y el premio quedó vacante.

En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron el 03, 15, 31, 33, 34 y 45, también con un pozo de $1.865.473.923,60. Al igual que en la modalidad anterior, no se registraron ganadores.

La modalidad Revancha puso en juego $1.136.508.926,40 con los números 12, 18, 24, 31, 36 y 40, pero nuevamente el premio principal quedó vacante.

En el Siempre Sale, los números sorteados fueron el 00, 08, 12, 23, 32 y 36. Hubo 66 apostadores que acertaron cinco números y cada uno se llevó $4.445.707,09 sobre un pozo total de $293.