Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo 12 de abril

En su edición del domingo 12 de abril, el Quini 6 puso en juego más de $6.600 millones y ya se conocen los números ganadores.

Tres apostadores ganaron más de $700 millones en La Segunda del Quini. Foto: Archivo

El Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo 12 de abril con un pozo total superior a los $6.600.000.000. Las principales modalidades quedaron vacantes, aunque hubo ganadores en La Segunda y en el Siempre Sale.

Resultados del Quini 6: edición 3364 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números ganadores fueron el 01, 14, 33, 38, 41 y 44, con un pozo de $2.140.891.376,40. No hubo apostadores que acertaran los seis números y el premio quedó vacante.

En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron el 03, 08, 17, 18, 32 y 42, con el mismo pozo de $2.140.891.376,40. En esta oportunidad, tres apostadores lograron acertar todos los números y cada uno se llevó $713.630.458,80. Los billetes ganadores se repartieron entre Corrientes y Santa Fe: uno en la primera provincia y dos en la segunda.

La modalidad Revancha puso en juego $1.608.013.134,00 con los números 13, 19, 22, 25, 40 y 41, pero no se registraron ganadores y el premio quedó vacante.

En el Siempre Sale, los números fueron el 05, 08, 14, 22, 26 y 36. Hubo 119 apostadores que acertaron cinco números y cada uno se llevó $3.212.905,16, sobre un pozo total de $382.335.714,00.