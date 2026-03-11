El beneficio gratuito del PAMI que muchos jubilados aún no saben que pueden pedir en 2026

Ver bien no es solo una cuestión de comodidad. Para muchas personas mayores, contar con anteojos adecuados puede marcar una diferencia enorme en su vida cotidiana: leer, caminar con seguridad o simplemente reconocer rostros. Con ese objetivo, PAMI mantiene vigente durante 2026 una prestación que permite a los jubilados acceder a lentes sin costo.

El beneficio está disponible para quienes formen parte del sistema y cuenten con indicación médica de un especialista. La cobertura contempla distintas necesidades visuales. Cada afiliado puede recibir, dentro del año prestacional, un par de anteojos para visión cercana y otro para visión lejana. También existe la opción de solicitar lentes bifocales, que permiten corregir ambas graduaciones en un solo par.

Se trata de una prestación universal dentro del sistema de salud del instituto , lo que significa que cualquier afiliado puede acceder siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Además, en los últimos años el proceso fue simplificado para que resulte más fácil y rápido, especialmente para quienes tienen dificultades para realizar trámites presenciales.

El acceso a este beneficio comienza con una consulta médica. El afiliado debe ser evaluado por un oftalmólogo que determine la necesidad de corrección visual.

Una vez realizada la consulta, el propio afiliado puede elegir la óptica dentro de la red de prestadores del PAMI para iniciar el trámite de sus lentes.

PAMI ofrece a sus afiliados la posibilidad de tener lentes sin cargo en caso de ser necesarios. Foto: Freepik PAMI ofrece a sus afiliados la posibilidad de tener lentes sin cargo en caso de ser necesarios. Foto: Freepik

También existe la posibilidad de que el procedimiento sea realizado por otra persona en caso de que el jubilado no pueda trasladarse. En esas situaciones, un familiar o un apoderado puede encargarse de la gestión presentando la documentación correspondiente.

Este sistema busca facilitar el acceso a la prestación y evitar que las personas mayores deban enfrentar trámites complejos o desplazamientos innecesarios.

Qué documentos se necesitan para iniciar el trámite

El proceso para obtener los anteojos es sencillo, aunque requiere presentar algunos documentos básicos.

Entre los requisitos se encuentran el Documento Nacional de Identidad y la credencial que acredita la afiliación al PAMI. Sin embargo, el elemento fundamental es la prescripción médica.

El oftalmólogo debe emitir una Orden Médica Electrónica (OME) en la que figure la graduación necesaria para los lentes. Allí también deben aparecer la firma del profesional, su matrícula y la especialidad correspondiente.

Esta orden tiene una vigencia de 150 días desde su emisión y queda registrada directamente en el sistema digital del organismo. Por ese motivo no es necesario imprimirla.

En algunos casos, cuando se solicitan bifocales por primera vez, puede pedirse una escala denominada FIN. Este requisito depende de cada agencia y sirve para evaluar la adaptación del afiliado a ese tipo de lentes.

Dónde se realiza el trámite y cómo es el proceso

Una de las ventajas del sistema actual es que los afiliados no tienen que acudir a una agencia del PAMI para comenzar la gestión. El trámite se realiza directamente en una óptica adherida al convenio del instituto.

La orden médica queda cargada en el sistema, por lo que tanto el especialista como la óptica pueden acceder a la información de manera digital.

El proceso suele comenzar con el pedido de turno con el oftalmólogo. Luego de la consulta, el profesional emite la Orden Médica Electrónica con la indicación de los cristales necesarios.

Con ese documento registrado en el sistema, el afiliado puede dirigirse a una óptica incluida en la cartilla del PAMI, elegir el modelo de armazón disponible y completar el pedido.

Una vez finalizado ese paso, solo resta esperar la fabricación de los lentes. El tiempo de entrega suele variar según cada caso, aunque normalmente se encuentra entre los siete y los veinte días.

La iniciativa apunta a reducir trámites, evitar largas filas y garantizar que los jubilados puedan acceder a una herramienta clave para su bienestar: una buena visión.